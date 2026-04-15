Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleis- und Weichenarbeiten muss die rnv-Bahnstrecke im Bereich der Haltestelle Tattersall im Zeitraum von Freitag, 17. April, etwa 21 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 19. April 2026, etwa 3 Uhr, für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 1, 6/6A und E.

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Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Linie 1

Linientrennung

Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen MA Hauptbahnhof und Hochschule

nördlicher Teil – Tagverkehr

verkürzter Linienweg zwischen Schönau und MA Hauptbahnhof, ab dort weiter als Linie 6/6A über Kunsthalle nach Rheingönheim Neubruch

nördlicher Teil – Spät- und Nachtverkehr

verkürzter Linienweg zwischen Schönau und Paradeplatz (abweichend Steig D), ab dort weiter über Wasserturm nach MA Hauptbahnhof und zurück nach Schönau

südlicher Teil

verkürzter Linienweg zwischen Rheinau Bf und Hochschule, ab dort zum Planetarium und weiter als Linie 6/6A nach Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf

Schienenersatzverkehr (SEV) Linie 1

Fahrtrichtung Hochschule

Bedienung der Haltestellen MA Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm, Tattersall, Werderstraße, Pestalozzischule, Weberstraße, Möhlstraße und Hochschule

Fahrtrichtung MA Hauptbahnhof

Bedienung der Haltestellen Hochschule, Krappmühlstraße, Kopernikusstraße, Tattersall und MA Hauptbahnhof

Linie 6

Linientrennung

westlicher Teil

verkürzter Linienweg zwischen Rheingönheim Neubruch und Paradeplatz, ab dort Umleitung über Wasserturm nach MA Hauptbahnhof und weiter als Linie 1 nach Schönau

östlicher Teil

verkürzter Linienweg zwischen SAP Arena S-Bf bzw. Neuostheim und Planetarium, ab dort zur Hochschule und weiter als Linie 1 nach Rheinau Bf

Linie 6A

Linientrennung

westlicher Teil

verkürzter Linienweg zwischen Rheingönheim Neubruch und Kunsthalle, ab dort Umleitung nach MA Hauptbahnhof und weiter als Linie 1 nach Schönau

östlicher Teil

verkürzter Linienweg zwischen SAP Arena S-Bf und Planetarium, ab dort zur Hochschule und weiter als Linie 1 nach Rheinau Bf

Linie E

verkürzter Linienweg zwischen SAP Arena S-Bf und Planetarium, ab dort zur Hochschule und weiter als Linie 1 nach Rheinau Bf

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 17:05