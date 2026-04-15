Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleis- und Weichenarbeiten muss die rnv-Bahnstrecke im Bereich der Haltestelle Tattersall im Zeitraum von Freitag, 17. April, etwa 21 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 19. April 2026, etwa 3 Uhr, für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 1, 6/6A und E.
Linie 1
Linientrennung
Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen MA Hauptbahnhof und Hochschule
nördlicher Teil – Tagverkehr
verkürzter Linienweg zwischen Schönau und MA Hauptbahnhof, ab dort weiter als Linie 6/6A über Kunsthalle nach Rheingönheim Neubruch
nördlicher Teil – Spät- und Nachtverkehr
verkürzter Linienweg zwischen Schönau und Paradeplatz (abweichend Steig D), ab dort weiter über Wasserturm nach MA Hauptbahnhof und zurück nach Schönau
südlicher Teil
verkürzter Linienweg zwischen Rheinau Bf und Hochschule, ab dort zum Planetarium und weiter als Linie 6/6A nach Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf
Schienenersatzverkehr (SEV) Linie 1
Fahrtrichtung Hochschule
Bedienung der Haltestellen MA Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm, Tattersall, Werderstraße, Pestalozzischule, Weberstraße, Möhlstraße und Hochschule
Fahrtrichtung MA Hauptbahnhof
Bedienung der Haltestellen Hochschule, Krappmühlstraße, Kopernikusstraße, Tattersall und MA Hauptbahnhof
Linie 6
Linientrennung
westlicher Teil
verkürzter Linienweg zwischen Rheingönheim Neubruch und Paradeplatz, ab dort Umleitung über Wasserturm nach MA Hauptbahnhof und weiter als Linie 1 nach Schönau
östlicher Teil
verkürzter Linienweg zwischen SAP Arena S-Bf bzw. Neuostheim und Planetarium, ab dort zur Hochschule und weiter als Linie 1 nach Rheinau Bf
Linie 6A
Linientrennung
westlicher Teil
verkürzter Linienweg zwischen Rheingönheim Neubruch und Kunsthalle, ab dort Umleitung nach MA Hauptbahnhof und weiter als Linie 1 nach Schönau
östlicher Teil
verkürzter Linienweg zwischen SAP Arena S-Bf und Planetarium, ab dort zur Hochschule und weiter als Linie 1 nach Rheinau Bf
Linie E
verkürzter Linienweg zwischen SAP Arena S-Bf und Planetarium, ab dort zur Hochschule und weiter als Linie 1 nach Rheinau Bf
Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 17:05