Ludwigshafen – „Footloose“ am Pfalzbau: Spielfreudige Männer für große Musicalproduktion gesucht!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Spielfreudige Herren als Darsteller beim Musical Footloose gesucht

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Für seine nächste Produktion, das Musical Footloose nach dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1984, sucht das Junge Musical der Pfalzbau Bühnen noch männliche Mitwirkende. Das Stück handelt von einem Teenager, der in einer spießigen Kleinstadt gegen ein Tanzverbot rebelliert, und ist geprägt von packenden Tanzszenen und einem legendären Soundtrack mit vielen bekannten Songs.

Unter der Leitung von Iris Limbarth und ihrem Team haben junge Menschen aus der Region die Chance, bei diesem Projekt mitzuwirken. Wer Spaß am Tanzen, Singen und Schauspielern und generell an Musicals hat, ist herzlich zur Mitwirkung eingeladen.

Die Premiere des Musicals soll am 29. Januar 2027 stattfinden, Probenbeginn wäre der 1. Juni 2026. Die Proben finden anfangs ein bis maximal zweimal die Woche abends oder am Wochenende statt, in der Endprobenphase vom 20. bis 29. Januar jeden Abend ab 18 Uhr.

Gesucht werden männliche Darsteller für alle Rollen und für’s Ensemble.

Bewerbungen schicken Interessenten gerne an den Jungen Pfalzbau, E-Mail: JungerPfalzbau@Ludwigshafen.de. Dabei sein sollte ein kurzes Vorstellvideo und die Aufnahme eines Songs aus dem Bereich Pop/Musical. Anvisiert wird ein zweiter Casting-Termin am 4. Mai ab 18:00 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Quelle Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 08:41