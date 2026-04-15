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Landau – Tag der offenen Grabung
15.04.2026, 17:57 Uhr

Landau – Geschichte hautnah erleben: „Tag der offenen Grabung“ auf der Wollmesheimer Höhe

Landau – Tag der offenen GrabungLandau / Metropolregion Rhein-Neckar – Archäologie zum Anfassen: Die Stadt Landau in der Pfalz lädt am Samstag, 25. April 2026, zu einer besonderen Entdeckungstour ein. Beim „Tag der offenen Grabung“ öffnet die Ausgrabungsstätte auf der Wollmesheimer Höhe im zukünftigen Stadtquartier Landau-Südwest von 11 bis 15 Uhr ihre Tore für die Öffentlichkeit.

Besucherinnen und Besucher erhalten dabei seltene Einblicke in laufende archäologische Arbeiten. Fachleute der Außenstelle Speyer der Landesarchäologie zeigen vor Ort, wie Geschichte Stück für Stück freigelegt wird. Aktuelle Funde können aus nächster Nähe betrachtet werden, während Expertinnen und Experten ihre Arbeit und wissenschaftlichen Methoden erläutern.

Die Grabungen auf der Wollmesheimer Höhe laufen bereits seit August 2025 und sind noch bis voraussichtlich Ende Oktober 2026 angesetzt. Dabei konnten bislang bedeutende Spuren aus verschiedenen Epochen dokumentiert werden – darunter Siedlungsreste aus der mittleren Bronzezeit sowie der Eisenzeit. Auch Hinweise auf die historische Festungsbelagerung im Jahr 1702 wurden entdeckt.

Geführte Rundgänge werden um 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:30 Uhr und 14:30 Uhr angeboten. An mehreren Stationen erhalten die Besucher spannende Hintergrundinformationen, sehen erste Fundstücke und können den Archäologinnen und Archäologen direkt bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Geschichtsinteressierte und alle, die einen Blick hinter die Kulissen archäologischer Forschung werfen möchten.

Der Zugang zur Grabungsstätte erfolgt über die Haltestellen „Wollmesheimer Höhe“ oder „Landeckstraße“. Parkmöglichkeiten stehen vor Ort nicht zur Verfügung, weshalb die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen wird. Aufgrund der unbefestigten Fläche wird festes Schuhwerk angeraten.

Bildunterschrift: Auf der Wollmesheimer Höhe in Landau läuft aktuell eine archäologische Grabung.

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz und der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 17:57

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