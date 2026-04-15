Landau – 23-Jähriger zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Die 1. Große Strafkammer des Landgericht Landau in der Pfalz hat einen 23-jährigen Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt .

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Das Gericht sprach ihn unter anderem der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und versuchtem schweren Raub sowie des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig. Zudem wurde er wegen Diebstahls in mehreren Fällen verurteilt.

Nach den Feststellungen der Kammer entnahm der Angeklagte unter anderem gemeinsam mit weiteren Tätern Rechnungen aus öffentlichen Briefkästen und manipulierte diese. Der Angeklagte war geständig. Ob er eine führende Rolle innerhalb der Gruppe einnahm, konnte nicht festgestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und acht Monaten beantragt. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Antrag. Mittäter waren bereits zuvor zu Jugendstrafen verurteilt worden.

Quelle Landgericht Landau

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 13:52