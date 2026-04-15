Lampertheim/Südhessen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In den frühen Mittwochmorgenstunden wurden gegen 02.00 Uhr sowohl Feuerwehr als auch Polizei in die Industriestraße alarmiert. Ein Mitteiler stellte fest, dass dort im Bereich eines Kreisels mehrere Einkaufswägen brannten. Der Brand wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht, beschädigte neben den mit Unrat befüllten Einkaufswägen jedoch auch die Fahrbahnoberfläche samt Zebrastreifen.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Das Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich telefonisch unter 06252 / 706-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 08:52