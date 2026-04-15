Kreis Germersheim / Südpfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 3. Mai 2026, heißt es in der Südpfalz wieder: Aufs Rad steigen, Kultur entdecken und gewinnen. Der Aktionstag „Radel ins Museum – Tag der offenen Museen“ lädt von 11 bis 17 Uhr zu einer besonderen Tour durch die Region ein – und das in diesem Jahr mit einem Jubiläum: Bereits zum 30. Mal findet die beliebte Veranstaltung statt.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

In den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße beteiligen sich insgesamt 38 kulturelle Einrichtungen – so viele wie noch nie. Darunter sind Museen, Informationszentren, Erlebniswege, Kirchen sowie weitere Attraktionen. Alle teilnehmenden Orte öffnen ihre Türen bei freiem Eintritt und bieten ein abwechslungsreiches Programm für Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Die offizielle Eröffnung des Aktionstags findet um 11 Uhr am Tabakrundweg in Hatzenbühl statt und wird musikalisch vom Musikverein Hatzenbühl begleitet.

Zum Jubiläum dürfen sich die Gäste nicht nur auf zahlreiche Ausstellungen und Mitmachangebote freuen, sondern auch auf ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Besonders für Familien interessant: Drei digitale Museumsrallyes sorgen für interaktive Erlebnisse und laden zum spielerischen Entdecken ein.

Auch geführte Touren sind Teil des Programms. So führt eine Radtour unter dem Motto „Tabakanbau und Rauchkultur“ durch mehrere Orte der Region. Weitere Angebote reichen von naturkundlichen Fahrradtouren bis hin zu historischen Stadt- und Themenführungen.

Ein besonderes Highlight erwartet Besucherinnen und Besucher im Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern: Dort dreht sich alles um die römische Landwirtschaft – mit Vorführungen, Mitmachaktionen, einem kleinen Bauernmarkt und einem historischen Rundgang.

Zahlreiche weitere Museen und Einrichtungen im Landkreis Germersheim sowie in der Südlichen Weinstraße und der Stadt Landau beteiligen sich ebenfalls mit vielfältigen Angeboten. Viele davon sorgen zusätzlich mit Speisen und Getränken für eine entspannte Atmosphäre entlang der Radstrecken.

Ein kostenloser Flyer zur Veranstaltung sowie eine Radkarte der Südpfalz sind online verfügbar oder können bei den regionalen Tourismusstellen angefordert werden. Ergänzend steht eine interaktive Tour bereit, mit der sich die teilnehmenden Museen auch unabhängig vom Aktionstag erkunden lassen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: https://www.suedpfalz-tourismus.de/de/radel-ins-museum

Quelle: Südpfalz Tourismus Landkreis Germersheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 17:20