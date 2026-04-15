Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des Frühlingsfestes in Hockenheim kommt es in den kommenden Tagen zu umfangreichen Verkehrsänderungen im Stadtgebiet.

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Tag der Offenen Tür



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Bereits im Vorfeld ist der gesamte Marktplatz bis einschließlich Mittwoch, 22. April 2026, für den Verkehr gesperrt. Zudem sind die Rathausstraße zwischen Otto- und Kirchenstraße sowie die Kirchenstraße nicht befahrbar.

Verkaufsoffener Sonntag am 19. April

Am Sonntag, 19. April 2026, findet in der Zeit von 11:00 bis 18:30 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. In diesem Zeitraum werden mehrere zentrale Straßen für den Verkehr gesperrt:

Karlsruher Straße (von der „Fortuna-Kreuzung“ bis zur Schubertstraße)

Obere Hauptstraße (von der Rathausstraße bis zur „Fortuna-Kreuzung“)

Rathausstraße (zwischen Ottostraße und Oberer Hauptstraße)

Straße „Zum Messplatz“ (bereits ab 8:00 Uhr bis 18:30 Uhr)

Zusätzlich gilt in diesen Bereichen ein Haltverbot von 8:00 bis 19:00 Uhr.

Weitere Einschränkungen

Der Zehntscheunenplatz sowie der Parkplatz hinter dem NKD sind von 8:00 bis 14:00 Uhr gesperrt. Auch die Untere Mühlstraße auf Höhe der Stadtwerke ist zwischen 11:00 und 18:30 Uhr nicht befahrbar.

Charity-HÖP-Lauf sorgt für zusätzliche Sperrungen

Im Rahmen des Charity-HÖP-Laufs kommt es am Sonntag zu weiteren Einschränkungen:

Die Ludwig-Grein-Straße wird in Höhe der Straße „Zum Messplatz“ gesperrt. Ebenso ist die komplette Untere Mühlstraße in diesem Bereich von 11:00 bis 14:00 Uhr betroffen.

Zudem ist aufgrund des Laufs zwischen 8:00 und 14:00 Uhr keine Ausfahrt vom Zehntscheunen-Parkplatz sowie vom Parkplatz hinter dem NKD möglich.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung der geänderten Verkehrsführung und empfiehlt, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 18:14