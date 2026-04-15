Frankfurt am Main / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie MRN-News bereits berichtet hat, kam es in der Frankfurter Innenstadt zu einem Tötungsdelikt. Nun gibt es neue Entwicklungen im Ermittlungsverfahren.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sowie des Polizeipräsidiums Frankfurt wurde am Dienstag, 31. März 2026, ein 46-jähriger Mann leblos in einer Wohnung im Stadtgebiet von Frankfurt am Main aufgefunden.

Im Zuge intensiver Ermittlungen konnte bereits kurz nach der Tat ein 20-jähriger Mann aus dem Raum Wetzlar als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der bestehende Anfangsverdacht erhärtete sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten. Bei der Durchsuchung konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Der 20-Jährige wurde daraufhin festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Am 10. April 2026 erließ das Amtsgericht Frankfurt am Main Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern weiterhin an. MRN-News wird nachberichten.

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 12:08