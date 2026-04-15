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Rathaus
15.04.2026, 18:06 Uhr

Frankenthal – Neue Stadtmarke: Bürgerumfrage gestartet

RathausFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Was macht Frankenthal attraktiv? Dieser Frage geht die Stadt nun im Rahmen der Entwicklung einer neuen Stadtmarke nach – und setzt dabei gezielt auf die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Ab sofort können sich alle Interessierten an einer Umfrage beteiligen, die sowohl digital über die Plattform „mitreden.frankenthal.de“ als auch analog verfügbar ist. Ziel ist es, möglichst viele Meinungen, Ideen und Perspektiven aus der Stadtgesellschaft zu sammeln und in den Markenprozess einfließen zu lassen.

Bereits zum Jahreswechsel hatte Frankenthal offiziell den Startschuss für die Entwicklung einer neuen, übergreifenden Stadtmarke gegeben. Diese soll künftig die Identität, Werte und Zukunftsvision der Stadt bündeln und sowohl nach innen als auch nach außen Orientierung bieten.

Oberbürgermeister Nicolas Meyer betont die Bedeutung der Bürgerbeteiligung: Die Stadtmarke lebe von den Menschen, die in Frankenthal wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Die Umfrage biete eine einfache Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und die Zukunft der Stadt mitzugestalten.

Teilnahme einfach möglich

Die Teilnahme dauert nur wenige Minuten. Abgefragt werden unter anderem persönliche Eindrücke zur Stadt, Stärken und Entwicklungspotenziale sowie Wünsche für die zukünftige Wahrnehmung Frankenthals.

Neben der Online-Teilnahme können Papierfragebögen auch im Rathaus sowie in der Stadtbücherei Frankenthal abgeholt und abgegeben werden. Zusätzlich steht die Umfrage als PDF zum Ausdrucken auf der städtischen Website zur Verfügung.

Die Teilnahmefrist endet am 8. Mai 2026.

Die Ergebnisse der Umfrage bilden eine wichtige Grundlage für den weiteren Markenprozess, der von der Agentur „Markenmut“ aus Trier begleitet wird. In den kommenden Monaten sind weitere Beteiligungsformate geplant.

Die Stadt ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Gelegenheit zu nutzen: Jede Stimme zählt, um ein authentisches und gemeinsames Bild von Frankenthal zu entwickeln.

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 18:06

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