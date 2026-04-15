Brühl – Antrittsbesuch beim neuen Brühler Bürgermeister

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar. Der neue Brühler Bürgermeister Marc Prokop (CDU, 57) ist seit November im Amt und hat schon seine Erfahrungen mit den Verwechslungen zwischen Brühl und Brühl gemacht – die Rede ist vom neuen Schultes in Brühl bei Köln, den Dr. Ralf Göck während seines jährlichen Oster-Besuchs im Rheinland traf. „Zwei Städte, ein Name – und eine besondere Verbindung“, kommentierte Prokop schon am Abend auf seiner Instagram Seite. Die Beziehung sei seit 20 Jahren gewachsen, hatte er von Ralf Göck (SPD, 63) erfahren und Prokops Vorgänger Dieter Freytag (SPD, 70) wies auf die Besuche aus der Gemeindeverwaltung Brühl hin. Und Göck dankte Freytag für sein „kölsches Grußwort“ bei seinem 20. Bürgermeister-Jubiläum 2018. In jedem Fall will Marc Prokop zu einem Gegenbesuch nach Brühl am Rhein kommen. Der frühere Universitätsprofessor und Senatspräsident der „Fidele Bröhler“ will gerne die Brühler Straßenkerwe oder eine Fastnachtssitzung miterleben. Wenn Dieter Freytag mitkommt, hätte Brühl für einen Tag mindestens drei Brühler Bürgermeister in seinen Mauern.



BU „Nachfolger D Freytag Rathaus“

Marc Prokop (rechts) heißt der neue Brühler Bürgermeister im Rhein-Erft-Kreis, der vor seinem Rathaus seinen Amtsvorgänger Dieter Freytag (li.), der seit 2014 amtiert hatte, und Dr. Ralf Göck aus dem badischen Brühl begrüßte.



BU „Nachfolger D Freytag Brühl2“

Alle drei lieben „ihr“ Brühl: Dieter Freytag, Bürgermeister im rheinischen Brühl von 2014 bis 2025, Dr. Ralf Göck, Bürgermeister im badischen Brühl seit 1998 und Marc Prokop, Bürgermeister im rheinischen Brühl seit November 2025.

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Quelle: Bürgermeisteramt 68782 Brühl

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 18:01