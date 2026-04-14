Weinheim – Acht Kandidaten wollen OB werden

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeindewahlausschuss stellte Wählbarkeit fest – Alle Bewerber zugelassen – Reihenfolge auf Stimmzettel ausgelost

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Acht Personen wollen am 3. Mai – und möglicherweise in einer Stichwahl am 17. Mai – Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Weinheim werden, eine Frau und sieben Männer. Der Gemeindewahlausschuss hat am Montagabend unter Vorsitz des noch amtierenden Oberbürgermeisters Manuel Just formal die Wählbarkeit der Bewerberin und der Bewerber festgestellt. Zuvor waren vom Wahlamt der Stadt die Bewerbungsunterlagen auf Vollständigkeit überprüft worden. Darum ging es auch darum, dass mindestens 50 Unterstützerunterschriften vorliegen.

Am 3. Mai sind rund 34 500 Weinheimerinnen und Weinheimer ab 16 Jahren aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Das Briefwahlbüro im Rathaus ist ab Mittwoch, 15. April, geöffnet. Es ist vorgesehen, dass der Gemeinwahlausschuss das nächste Mal am Wahlabend um etwa 20 Uhr tagt, um bereits das Ergebnis festzustellen. Dann hat allerdings Bürgermeister Andreas Buske den Vorsitz, weil Manuel Just bereits sein Amt als Landrat angetreten hat.

Weil drei Bewerber unmittelbar in der ersten Nacht nach Beginn der Bewerbungsfrist ihr Schreiben eingeworfen hatten, wurde deren Reihenfolge auf dem Stimmzettel ausgelost.

Die Reihenfolge ist demnach:

Michael Möslang, Linkenheim-Hochstetten, Bürgermeister, geb. 1983

Wolfram Bernhardt, Adelsheim, Bürgermeister, geb. 1983

Dr. Carsten Labudda, Weinheim, Pädagogische Fachkraft, geb. 1975

Alexandra Kriegel, Weinheim, Leiterin eines Städtischen Eigenbetriebes, geb. 1970

Heiko Stilgenbauer, Gebietsmanager, Weinheim geb. 1988

Matthias Hördt, Weinheim, Fachinformatiker, geb. 1966

Awais Buttar, Schriesheim, Gartenbauer, geb. 1983

Marcel Fieger, Weinheim, Qualitätsmanager, geb. 1997

Alle Kandidaten stellen sich bei einer öffentlichen Kandidatenvorstellung in der Weinheimer Stadthalle am Montag, 20. April, 19 Uhr, der Bevölkerung vor. Der Gemeindewahlausschuss definierte abschließend den Ablauf der Vorstellung, in der jeder Bewerber zehn Minuten Zeit für eine persönliche Vorstellung erhält, danach können die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer moderierten Fragerunde ihre Fragen an die Kandidatin und die Kandidaten stellen.

Foto zeigt Mitglieder des Gemeindewahlausschusses bei der Prüfung der Bewerbungsunterlagen

quelle stadt weinheim

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 09:49