Sinsheim – TSG Hoffenheim verlängert mit türkischem Nationalspieler Ozan Kabak

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag mit Abwehrspieler Ozan Kabak langfristig verlängert.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

„Mit dem neuen Kontrakt für den 26 Jahre alten Abwehrspieler setzt der Klub ein Zeichen der Kontinuität im Kader und unterstreicht zugleich seine sportlichen Ambitionen. „Es freut mich ungemein, dass sich Ozan trotz zahlreicher anderer Angebote bewusst für unseren Weg bei der TSG Hoffenheim entschieden hat. Das ist ein starkes Signal“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim. „Ozan hat sich nach seiner schweren Verletzung wieder zurückgekämpft und in dieser Saison wieder gezeigt, dass er eine zentrale Säule unseres Teams ist. Mit seiner Zweikampfstärke, Wucht, Torgefahr und seiner herausragenden Mentalität bringt er Qualitäten mit, die wir benötigen.“

Auch Ozan Kabak zeigt sich erfreut über die Verlängerung: „Ich fühle mich in Hoffenheim sehr wohl und sehe die sportliche Perspektive, gemeinsam weiter zu wachsen. Die TSG hat mir großes Vertrauen geschenkt, mich auch während meiner langen Verletzung unterstützt und immer an mich geglaubt. Ich freue mich darauf, weiterhin Teil der Entwicklung zu sein und möchte gemeinsam mit dem Klub unsere ambitionierten Ziele erreichen.“

Der Abwehrspieler war im Sommer 2022 vom FC Schalke 04 zur TSG gewechselt, absolvierte bislang 84 Pflichtspiele für Hoffenheim und erzielte dabei zwölf Treffer. In der laufenden Saison feierte Ozan Kabak nach einem im Sommer 2024 erlittenen Kreuzbandriss sein Comeback und kam zu 21 Pflichtspieleinsätzen (vier Tore). Für die türkische Nationalmannschaft stand der 26-Jährige bislang 28-mal auf dem Rasen und qualifizierte sich jüngst für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Bevor Ozan Kabak vom FC Schalke 04 zur TSG wechselte, stand der Türke bereits bei Galatasaray Istanbul, dem VfB Stuttgart, dem FC Liverpool sowie bei Norwich City unter Vertrag und sammelte damit früh in seiner Laufbahn internationale Erfahrung. Nun wird der Innenverteidiger der TSG Hoffenheim seinen ambitionierten Weg im Kraichgau fortsetzen.

Quelle TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 15:51