Rhein-Pfalz-Kreis – Auktions-Highlight: Seltene Rolex & Patek Philippe kommen unter den Hammer

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt – Metropolregion Rhein-Neckar. Am 18. April 2026 präsentiert Ihnen Henry’s Autionshaus in Mutterstadt über 420 Lots, die Liebhaber und Sammler begeistern werden.

Unter den zu versteigerden Objekten finden sich renommierte Marken wie A. Lange & Söhne, Breitling, Cartier, Heuer, IWC, Jaeger-LeCoultre, Omega, Patek Philippe, Piaget, Rolex, Ulysse Nardin, Vacheron & Constantin, Zenith und viele weitere namhafte Hersteller.



Besonders hervorzuheben sind einige außergewöhnliche Stücke: Ein seltener Zenith Armbandchronograph El Primero in 750er Gold aus den 1970er Jahren sowie eine elegante Herrensavonette mit 1/4-Stunden Selbstschlag und Minutenrepetition, ebenfalls aus dem Hause Zenith, gefertigt um 1910 in 750er Gold.



Des Weiteren kommt eine Patek Philippe Ellipse Armbanduhr in 750er Gold, Referenz 3545/1, mit originalen Papieren, die im September 1972 verkauft wurde, zum Aufruf.



Von Rolex möchten wir insbesondere eine GMT-Master, Referenz 1675, von 1966 hervorheben. Dieses exemplarische Modell besticht durch ein hervorragendes originales Glanzzifferblatt und wird mit einer originalen ROLEX Service-Garantie aus dem Jahr 2021 angeboten.

Dies ist lediglich ein kleiner Auszug aus unserem umfangreichen Angebot.

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Stadtklinik Frankenthal

Wie gewohnt wird die Auktion in Präsenz in den Räumlichkeiten von Henry’s Auktionshaus durchgeführt. Sie haben die Möglichkeit, live vor Ort, online, schriftlich, oder nach Auftragserteilung, telefonisch zu bieten.

Alle Details zur Auktion, Teilnahme sowie zur Online- und Live-Gebotsabgabe finden Sie unter Henry’s Auktionshaus Mutterstadt

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 11:04