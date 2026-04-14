Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Mannheimer Innenstadt ist es am späten Abend zu einem Feuerwehreinsatz an einer Schule gekommen. Gegen 22:16 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung aus einem Schulgebäude in den Mannheimer Quadraten.

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Vor Ort bestätigte sich der Einsatz: Im Quadrat U2 stellten die Einsatzkräfte tatsächlich Rauch fest. Die Feuerwehr betrat umgehend das Gebäude und konnte den Brand im ersten Obergeschoss schnell lokalisieren. Das Feuer war in einem alten Klassenzimmer ausgebrochen und wurde zügig gelöscht.

Nach ersten Schätzungen entstand durch den Brand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Mannheim-Innenstadt aufgenommen

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 09:19