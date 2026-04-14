Ludwigshafen – Einbrüche in Fahrzeuge

Ludwigshafenb/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zwischen Sonntag, dem 12.04.2026; 21:00 Uhr und Montag, dem 13.04.2026, 11:00 Uhr, drangen bislang Unbekannte in einen geparkten, unverschlossenen PKW in der Wittelsbachstraße ein. Aus dem Innenraum wurde ein Kartenetui mitsamt Bankkarten und persönlichen Dokumenten sowie Bargeld in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 2100 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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In der Schulstraße wurde in den Fahrzeuginnenraum eines Taxis eingebrochen. Das Fahrzeug stand dort im Zeitraum Sonntag, den 12.04.2026, 00:00 Uhr, bis Montag, den 13.04.2026; 05:30 Uhr. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten ein Datenterminal, welches optisch einem Mobiltelefon entspricht. Die Schadenshöhe liegt bei schätzungswiese 400 Euro. Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 15:08