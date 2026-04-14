Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Straßenbahn-Unfall in Heidelberg-Bahnstadt: Mann lebensgefährlich verletzt

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In der Heidelberger Bahnstadt ist es am späten Abend zu einem schweren Straßenbahn-Unfall gekommen. Gegen 22:18 Uhr ereignete sich an der Haltestelle Ochsenkopfweg ein dramatischer Unglücksfall.

Nach ersten Informationen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einer einfahrenden Straßenbahn und einem wartenden Mann. Dabei stürzte der Mann und wurde zwischen der Bahn und dem Bahnsteig eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Schwerverletzten in einer aufwendigen Rettungsaktion. Anschließend wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

In der Straßenbahn selbst wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die genauen Hintergründe des Unfalls sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Aufgrund des Einsatzes und der Sperrung der Strecke kam es im Straßenbahnverkehr bis in die frühen Morgenstunden zu Einschränkungen.

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 09:03