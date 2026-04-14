Heidelberg – Nachtrag: Straßenbahn-Unfall: Unbekannter Mann lebensgefährlich verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet wurde am Montagabend im Heidelberger Stadtteil Wieblingen ein Mann bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn lebensgefährlich verletzt.

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Der Mann war nach dem Zusammenstoß an der Straßenbahnhaltestelle Ochsenkopf gestürzt und zwischen Bahnsteig und Bahn geraten. Nachdem er von der Feuerwehr befreit worden war, wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg zu den Umständen des Vorfalls sowie zur Identität des verletzten Mannes dauern an.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

– ca. 180 cm groß

– ca. 90 kg schwer

– rundliches Gesicht

– auffälliges Tribal-Tattoo an der linken Schulter mit Vogelmotiv

und Rose

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf sowie zur Identität des verletzten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 14:59