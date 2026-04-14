Frankenthal – Meyer trifFT Bürger – im Strandbad

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters am 24. April als Spaziergang um den Strandbadweiher

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Zu seiner nächsten Bürgersprechstunde lädt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer am

Freitag, 24. April, von 10 bis 12 Uhr in das Frankenthaler Strandbad ein.



Im Rahmen eines rund 25-minütigen Spaziergangs um den Strandbadweiher haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen, Anliegen und Anregungen in persönlicher Atmosphäre direkt mit dem Oberbürgermeister zu besprechen.

Bei Regen findet die Bürgersprechstunde im Büro des Oberbürgermeisters im ersten OG des Rathauses statt.

Eine verbindliche Anmeldung ist telefonisch unter 06233 89 975 oder per E-Mail an mitreden@frankenthal.de möglich.

Das Format „Meyer trifFT Bürger“ bietet Raum für einen offenen Austausch auf Augenhöhe und findet regelmäßig an wechselnden Orten im Stadtgebiet statt.

Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/oberbürgermeister

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 18:47