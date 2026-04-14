  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Stadtklinik neu
14.04.2026, 10:36 Uhr

Frankenthal – Entdecken, erleben, mitmachen: Tag der offenen Tür im neuen Erweiterungsbau der Stadtklinik Frankenthal

Stadtklinik neuFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtklinik Frankenthal lädt am Sonntag, 19. April, zum Tag der offenen Tür in ihren neuen Erweiterungsbau ein. Besucherinnen und Besucher erwartet zwischen 11 und 16 Uhr ein vielfältiges Informations- und Mitmachprogramm mit Führungen, Fachvorträgen und Unterhaltung.
Stadtklinik Zimmer
„Der Erweiterungsbau ist weit mehr als ein neues Klinikgebäude – er steht für ein klares Bekenntnis zur Gesundheitsversorgung vor Ort in der Stadt Frankenthal (Pfalz)“, betont Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent Dr. Nicolas Meyer. „Hier wird sichtbar, wofür die Stadtklinik Frankenthal steht: für Nähe, Verlässlichkeit und medizinische Qualität auf hohem Niveau. Wer an diesem Tag durch die neuen Räume geht, erlebt nicht nur moderne Architektur, sondern auch die Haltung dahinter – Offenheit, Orientierung und Menschlichkeit. Mit dieser Investition sichern wir nicht nur Infrastruktur, sondern vor allem Versorgungssicherheit für die Menschen in unserer Stadt und der gesamten Region. Insgesamt wurden über 51 Millionen Euro investiert. Davon entfielen mehr als 36 Millionen Euro auf Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz. Der Erweiterungsbau ist damit ein starkes Zeichen der Verantwortung und des Vertrauens in die Zukunft unseres Klinikstandorts.“

Programm im Detail
Das Programm beginnt um 11 Uhr und bietet bis in den Nachmittag hinein feste Programmpunkte, Führungen und Mitmachangebote. In der Psychiatrie finden regelmäßig geführte Stationsbegehungen statt: In der Station L „Allgemeine Psychatrie“ erhalten Besucher um 11.30, 12.30, 13.30 und 15.30 Uhr Einblicke. Die Station M „Psychotherapie mit Mutter-Kind-Einheit“ bietet Führungen um 11.45, 12.45, 13.45 und 14.45 Uhr an. Ergänzend werden um 13 und 15 Uhr Kurzeinheiten in der progressiven Muskelentspannung angeboten.

Im Untergeschoss lädt die Kreativtherapie den ganzen Tag über zu verschiedenen Angeboten ein: Besucher können Tischtrommel-Sessions sowie Vokal- und Gesangseinheiten, Klangreisen und Klangbäder erleben. Parallel dazu finden im Vortragsraum ab 11.30 Uhr mehrere Fachvorträge statt. Den Auftakt macht ein Beitrag zur Rolle Frankenthals als „Keimzelle der Psychiatrie“, gefolgt von einem Vortrag zur Entwicklung der Geburtshilfe um 12.15 Uhr. Um 13.15 Uhr steht das Kinder-Notfall-ABC im Mittelpunkt, bevor um 14 Uhr Einblicke in die Akut-Geriatrie gegeben werden. Den Abschluss bildet um 15 Uhr ein Vortrag zum interdisziplinären Alterstraumatologiezentrum.

Neben diesen festen Programmpunkten gibt es zahlreiche ganztägige Mitmach- und Informationsangebote in allen Bereichen des Erweiterungsbaus. In der Psychiatrie können Besucher unter anderem einen Rauschparcours mit Simulationsbrillen durchlaufen, einen Alkoholtest durchführen oder NADA-Akupressur kennenlernen. Auch moderne Therapieformen wie die Tover-Tafel („Zaubertisch“), ein Snoezelenraum sowie tiergestützte Therapie werden vorgestellt. In der Geriatrie werden Bewegungs- und Gleichgewichtstests, Hirnleistungstraining sowie ein Alterssimulationsanzug angeboten, der typische Einschränkungen im Alter erfahrbar macht.

Die Geburtshilfe öffnet ihre Bereiche ebenfalls ganztägig und bietet Führungen durch Kreißsäle, Wehen- und Patientenzimmer an. Ergänzt wird dies durch ein familienfreundliches Rahmenprogramm mit Babyfotografie, Babybauch-Malen, einer Teddysprechstunde, Kindertattoos sowie Kreativ- und Flohmarktangeboten. Informationsstände zu Stillberatung, Frühen Hilfen und weiteren Unterstützungsangeboten runden das Angebot ab.

Auch weitere Fachbereiche wie Chirurgie, Endoskopie und Pflegeausbildung präsentieren sich mit interaktiven Aktionen und Einblicken in den Klinikalltag. Besucher können unter anderem chirurgische Techniken an Modellen ausprobieren oder sich über Ausbildungswege und medizinische Versorgung informieren. Insgesamt bietet der Tag der offenen Tür ein breit gefächertes Programm, das Information, Begegnung und praktisches Erleben miteinander verbindet.

Mehr zum Erweiterungsbau
Der Neubau umfasst auf drei Geschossen insgesamt 111 stationäre Betten sowie 20 tagesklinische Plätze. Entstanden sind vier psychiatrische Stationen, eine geriatrische Station sowie moderne Bereiche für Geburtshilfe und Wöchnerinnenversorgung. Neben medizinischen Funktionen verfolgt der Neubau ein modernes architektonisches Konzept. Lichtführung, klare Orientierung und funktionale Struktur sollen Heilungsprozesse unterstützen und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten fördern.

Mehr zur Stadtklinik Frankenthal unter www.skh-ft.de

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 10:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    5 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Frühjahrsmarkt – Die erste Frühjahrsmesse in der Region!
    Frankenthal – Frühjahrsmarkt – Die erste Frühjahrsmesse in der Region!
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Klaviermusik am Nachmittag mit Seongyoon An
    Ludwigshafen – Bloch Zentrum „Die hörbare Welt“ – Nachmittagskonzert mit Seongyoon An am Klavier und Ausstellungsbesuch
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    5 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com