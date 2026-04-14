Frankenthal – Entdecken, erleben, mitmachen: Tag der offenen Tür im neuen Erweiterungsbau der Stadtklinik Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtklinik Frankenthal lädt am Sonntag, 19. April, zum Tag der offenen Tür in ihren neuen Erweiterungsbau ein. Besucherinnen und Besucher erwartet zwischen 11 und 16 Uhr ein vielfältiges Informations- und Mitmachprogramm mit Führungen, Fachvorträgen und Unterhaltung.



„Der Erweiterungsbau ist weit mehr als ein neues Klinikgebäude – er steht für ein klares Bekenntnis zur Gesundheitsversorgung vor Ort in der Stadt Frankenthal (Pfalz)“, betont Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent Dr. Nicolas Meyer. „Hier wird sichtbar, wofür die Stadtklinik Frankenthal steht: für Nähe, Verlässlichkeit und medizinische Qualität auf hohem Niveau. Wer an diesem Tag durch die neuen Räume geht, erlebt nicht nur moderne Architektur, sondern auch die Haltung dahinter – Offenheit, Orientierung und Menschlichkeit. Mit dieser Investition sichern wir nicht nur Infrastruktur, sondern vor allem Versorgungssicherheit für die Menschen in unserer Stadt und der gesamten Region. Insgesamt wurden über 51 Millionen Euro investiert. Davon entfielen mehr als 36 Millionen Euro auf Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz. Der Erweiterungsbau ist damit ein starkes Zeichen der Verantwortung und des Vertrauens in die Zukunft unseres Klinikstandorts.“

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Programm im Detail

Das Programm beginnt um 11 Uhr und bietet bis in den Nachmittag hinein feste Programmpunkte, Führungen und Mitmachangebote. In der Psychiatrie finden regelmäßig geführte Stationsbegehungen statt: In der Station L „Allgemeine Psychatrie“ erhalten Besucher um 11.30, 12.30, 13.30 und 15.30 Uhr Einblicke. Die Station M „Psychotherapie mit Mutter-Kind-Einheit“ bietet Führungen um 11.45, 12.45, 13.45 und 14.45 Uhr an. Ergänzend werden um 13 und 15 Uhr Kurzeinheiten in der progressiven Muskelentspannung angeboten.

Im Untergeschoss lädt die Kreativtherapie den ganzen Tag über zu verschiedenen Angeboten ein: Besucher können Tischtrommel-Sessions sowie Vokal- und Gesangseinheiten, Klangreisen und Klangbäder erleben. Parallel dazu finden im Vortragsraum ab 11.30 Uhr mehrere Fachvorträge statt. Den Auftakt macht ein Beitrag zur Rolle Frankenthals als „Keimzelle der Psychiatrie“, gefolgt von einem Vortrag zur Entwicklung der Geburtshilfe um 12.15 Uhr. Um 13.15 Uhr steht das Kinder-Notfall-ABC im Mittelpunkt, bevor um 14 Uhr Einblicke in die Akut-Geriatrie gegeben werden. Den Abschluss bildet um 15 Uhr ein Vortrag zum interdisziplinären Alterstraumatologiezentrum.

Neben diesen festen Programmpunkten gibt es zahlreiche ganztägige Mitmach- und Informationsangebote in allen Bereichen des Erweiterungsbaus. In der Psychiatrie können Besucher unter anderem einen Rauschparcours mit Simulationsbrillen durchlaufen, einen Alkoholtest durchführen oder NADA-Akupressur kennenlernen. Auch moderne Therapieformen wie die Tover-Tafel („Zaubertisch“), ein Snoezelenraum sowie tiergestützte Therapie werden vorgestellt. In der Geriatrie werden Bewegungs- und Gleichgewichtstests, Hirnleistungstraining sowie ein Alterssimulationsanzug angeboten, der typische Einschränkungen im Alter erfahrbar macht.

Die Geburtshilfe öffnet ihre Bereiche ebenfalls ganztägig und bietet Führungen durch Kreißsäle, Wehen- und Patientenzimmer an. Ergänzt wird dies durch ein familienfreundliches Rahmenprogramm mit Babyfotografie, Babybauch-Malen, einer Teddysprechstunde, Kindertattoos sowie Kreativ- und Flohmarktangeboten. Informationsstände zu Stillberatung, Frühen Hilfen und weiteren Unterstützungsangeboten runden das Angebot ab.

Auch weitere Fachbereiche wie Chirurgie, Endoskopie und Pflegeausbildung präsentieren sich mit interaktiven Aktionen und Einblicken in den Klinikalltag. Besucher können unter anderem chirurgische Techniken an Modellen ausprobieren oder sich über Ausbildungswege und medizinische Versorgung informieren. Insgesamt bietet der Tag der offenen Tür ein breit gefächertes Programm, das Information, Begegnung und praktisches Erleben miteinander verbindet.

Mehr zum Erweiterungsbau

Der Neubau umfasst auf drei Geschossen insgesamt 111 stationäre Betten sowie 20 tagesklinische Plätze. Entstanden sind vier psychiatrische Stationen, eine geriatrische Station sowie moderne Bereiche für Geburtshilfe und Wöchnerinnenversorgung. Neben medizinischen Funktionen verfolgt der Neubau ein modernes architektonisches Konzept. Lichtführung, klare Orientierung und funktionale Struktur sollen Heilungsprozesse unterstützen und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten fördern.

Mehr zur Stadtklinik Frankenthal unter www.skh-ft.de

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 10:36