Bad Dürkheim – Blitzermarathon – Speedweek

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag, den 14.04.2026 wurden im Rahmen des Blitzermarathons im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

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Von ca. 11:30Uhr – 12:30Uhr wurden in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W. Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt drei Geschwindigkeitsverstößen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 43km/h.

Von 12:30Uhr – 13:30Uhr wurden in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auch hier waren 30km/h erlaubt. Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim verzeichneten hier insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 53km/h.

Die Speedweek geht noch bis zum Sonntag, den 19.04.2026.

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2026, 18:26