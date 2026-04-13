Weinheim – Brandmeldeanlage und Feuermeldung fordern die Feuerwehr Weinheim

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gleich zu Beginn der Woche musste die Weinheimer Feuerwehr am Vormittag gleich zu zwei Einsätzen ausrücken. Neben einer ausgelösten Brandmeldeanlage mussten die Abteilungen Stadt und Lützelsachsen/Hohensachsen auch zu einer Feuermeldung in ein Hochhaus ausrücken. Die Feuerwehr Weinheim wurde am Montagmorgen zu zwei Einsätzen alarmiert. Um circa 9 Uhr mussten die Brandschützer in die Breslauer Straße zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Hotel ausrücken. Bei der Erkundung durch den Angriffstrupp des Ersteintreffenden Löschfahrzeugs wurde eine Auslösung durch Staub und

Schmutz in einem Lüftungsschacht festgestellt. Die Anlage konnte kurz nach dem Eintreffen der Kräfte zurückgestellt werden. Das Objekt wurde hier abschließend dem Betreiber übergeben. Kaum eine Stunde später war erneut die Aufmerksamkeit der Feuerwehr gefordert. Dieses Mal mussten die Abteilungen Stadt und Lützelsachsen/Hohensachsen in die Konrad-Adenauer-Straße ausrücken. Dort kam es zu einer Feuermeldung aufgrund eines verrauchten Treppenraums. Als die ersten Kräfte vor Ort mit einer Bewohnerin kontakt aufnehmen konnten, wurde jedoch schnell Entwarnung gegeben. Grund für den Einsatz war angebranntes Kochgut in einer Küche im 1. OG. Ein Brandgeruch war aufgrund dessen auch im Flur wahrnehmbar. Die Bewohnerin der Betroffenen Wohnung hatte bereits selbstständig gelüftet und die Gefahr beseitigt. Der vorsorglich aufgebaute Löschangriff, konnte somit zügig wieder zurückgenommen werden. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera bestätigte die Entwarnung. Der Einsatz konnte somit ohne Schaden und Verletzte nach circa 30min beendet werden.

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Neben den Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen/Hohensachsen, waren auch die Kräfte des Rettungsdienst und der Polizei vor Ort.

Quelle

Text: Claus Schmitt / Fotos: Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 13:59