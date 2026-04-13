Walldorf – Mann am Bahnhof zusammengeschlagen und ausgeraubt – Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr nahmen zwei Unbekannte einem 40-jährigen Mann am Gleis 1 des Walldorfer Bahnhofs mit Gewalt das Handy weg. Nach dem Raub forderten sie ihn auf, mit auf den Parkplatz des Bahnhofs zu kommen. Dort schlugen und traten die Unbekannten auf den Mann ein und verletzten ihn hierbei.

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Beide Angreifer sollen etwa 35 Jahre alt sein. Einer trug eine schwarze Lederjacke mit schwarzer Hose und hatte schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart. Der andere trug ein buntes Hemd und hatte kurze braune Haare.

Die beiden unbekannten Männer waren in Begleitung eines etwa 15-jährigen Jungen, der sich bei den Angriffen auf den Geschädigten allerdings nicht beteiligt hatte. Alle beteiligten Personen sprachen Russisch.

Der 40-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621 174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden. Von Interesse sind hierbei auch Zeugen, die Angaben zu der Fluchtrichtung der Angreifer machen können.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 15:38