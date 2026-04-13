Viernheim – Musikertreff – Konzert am 18. April

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Bands, drei Stile, ein Abend

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Der Musikertreff Viernheim (MTV) lädt erneut zu einem abwechslungsreichen Konzertabend ein und setzt damit seine erfolgreiche Reihe unter dem Motto „Drei Bands, eine Bühne“ fort. Am Samstag, 18. April, stehen ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Treff im Bahnhof (T.i.B.), Friedrich-Ebert-Straße 8, die Bands „Jump’n Jive Jokers“, „Crimson Veil“ und „Delirious Underground“ auf der Bühne. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Das Publikum erwartet ein vielseitiges musikalisches Programm: von Tanz- und Partymusik der 1930er- bis 1950er-Jahre über ausgewählte Rock- und Popklassiker aus fünf Jahrzehnten bis hin zu Rock-Highlights aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Jede Band bringt dabei ihren eigenen Stil ein und sorgt für eine besondere Mischung, die die Bandbreite der lokalen Musikszene widerspiegelt.

Der Musikertreff ist eine gemeinsame Initiative des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales sowie engagierter Viernheimer Musikerinnen und Musiker mit dem Ziel, regionale Talente zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten. Die Organisation des Konzertabends erfolgt in Eigenregie und wird durch ehrenamtliches Engagement getragen.

Karten sind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Volkshochschule im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2–4), in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß (Rathausstraße 41a) sowie an der Abendkasse erhältlich.

Jump’n Jive Jokers: Mitreißende, fetzige Musik

Die Jump‘n Jive Jokers sind eine Viernheimer Band, die sich der amerikanischen Tanz- und Partymusik der 1930er – 1950er Jahre verschrieben hat. Die schwarzen Wurzeln des Rock´n Roll, Swing und Jump Blues, die Tanzstile Lindy Hop und Jitterbug, sind die Säulen ihres Repertoires. Die mitreißende, fetzige Musik und den Sound der großen Bands und Orchester dieser Ära interpretieren die Jump`n Jive Jokers in klassischer Trio-Formation: Marcus Stoll, Gitarre und Gesang, Christian (Richie) Hotzel, Kontrabass und Gesang, Ralf Philipp, Schlagzeug.

Crimson Veil: Unvergessliche Momente

Mit ihrem vielfältigen und abwechslungsreichen Repertoire überrascht die Band seit Jahrzehnten ihr Publikum immer wieder mit Songs, die selten gecovert werden und für echte Highlights sorgen. Crimson Veil wählt bewusst besondere Rock- und Pop-Perlen aus fünf Jahrzehnten und präsentiert sie mit zwei ausdrucksstarken Stimmen und jeder Menge Spielfreude. Ob Musikkneipe, Straßenfest, Ü30-Party oder private Veranstaltung – Crimson Veil, mit Rainer & Sepp an den Mikros, German an der Gitarre, Ralph-Achim am Bass, Volker an den Drums und Chris an den Tasten, sorgt für eine ausgelassene Stimmung!

Delirious Underground: Rock-Highlights aus den 70er, 80er und 90er Jahren

Mit Delirious Underground steht eine Formation auf der Bühne, die sich seit Jahren einen Namen in der Region gemacht hat. Mit neuer Besetzung ist die Lust an der guten alten Musik immer wieder neu zu spüren.

Von der alten Formation übrig geblieben sind Bandleader Michael Herschel und Frank Schmidt an den Gitarren, die aber auch gerne mal das Mikro in die Hand nehmen, sowie Rolf Humblet an den Drums, der für den druckvollen Groove zuständig ist. Neu dabei sind Holger „Hoschek“ Helfrich am Bass und Gesang sowie Stefan „Dummerse“ Thomas als Sänger und an den Percussions.

Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Können schafft es die Band, die Energie der Originale aufzugreifen und dabei ihre ganz eigene Note einzubringen. Ein Abend mit Delirious Underground ist mehr als nur ein Konzert – es ist eine Reise durch die Zeit, die alle Generationen vereint und die Liebe zur Musik feiert.

Mitmachen

Kooperationen und neue Verbindungen sind erwünscht. Interessierte Musikerinnen und Musiker und Bands sind beim MTV jederzeit willkommen und erhalten alle weiteren Informationen bei Horst Stephan, Leiter des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales per E-Mail unter mtv@viernheim.de oder telefonisch unter 06204 988-401.

Foto: Delirious Underground

Quelle: Magistrat der Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 15:47