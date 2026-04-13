St. Leon-Rot – BAB 6 – Lastwagenfahrer betrunken unterwegs

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend war ein 34-jähriger Mann betrunken mit einem Sattelzug auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Autobahnpolizei Walldorf gegen 21:50 Uhr einen Sattelzug, der auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs sei, starke Schlangenlinien fahre und dabei bereits Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Auf Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg konnte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten die gleiche Fahrweise des Sattelzugs fest. Das Fahrzeug konnte auf einem nahegelegenen Autobahnparkplatz gestoppt werden. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

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Nachdem ihm die weiteren Maßnahmen erklärt worden waren, entnahm er aus einem Staufach des Sattelzugs ein Messer und hielt es sich an die Hand. Dabei äußerte er, dass sein Leben keinen Sinn mehr mache, wenn ihm der Führerschein entzogen werde. Durch Zureden konnte der Mann schließlich dazu bewegt werden, das Messer wegzulegen. Anschließend konnte er widerstandslos festgenommen werden. Der 34-Jährige wurde zunächst zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Sattelzugfahrers sowie die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er den Ärzten einer Fachklinik vorgestellt, wo er zur weiteren Untersuchung aufgenommen wurde. Die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung und sucht Geschädigte, die durch dessen Fahrweise gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/35826-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 14:23