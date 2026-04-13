Speyer – Bürger*innensprechstunde mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler bei der Siedlergemeinschaft Speyer e. V.

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 21. April 2026, findet von 18 bis 20 Uhr bei der Siedlergemeinschaft Speyer e. V., Eichenweg 9a, eine offene Bürger*innensprechstunde mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler statt.

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Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, Anliegen einzubringen oder einfach mit der Oberbürgermeisterin ins Gespräch zu kommen.

„Bürgersprechstunden sind wichtig, weil sie einen direkten und unkomplizierten Austausch ermöglichen. Viele Anliegen lassen sich im persönlichen Gespräch schneller klären oder zumindest besser einordnen. Gleichzeitig bekomme ich ein unmittelbares Bild davon, was die Menschen vor Ort beschäftigt und kann diese Eindrücke in die Arbeit im Rathaus mitnehmen“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Wer bereits ein konkretes Anliegen hat, kann dieses gerne vorab per E-Mail an kummerkasten@stadt-speyer.de senden. So kann die Verwaltung bei Bedarf Informationen aus den zuständigen Fachabteilungen einholen und gezielt auf Themen eingehen.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 14:57