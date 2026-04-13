  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Gruppenbild
13.04.2026, 15:34 Uhr

Mosbach – Respekt-Kampagne aus dem Neckar-Odenwald-Kreis – beim Deutschen Präventionstag 2026 in Hannover (FOTO)

GruppenbildMosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13. und 14. April 2026 präsentiert sich die Respekt-Kampagne „Respekt.Echt.Jetzt!“ des Fördervereins Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis e.V. gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Heilbronn auf dem Deutschen Präventionstag in Hannover. Als einzige Initiative aus Baden-Württemberg ist die Kampagne am Stand Nr. 1 vertreten und stieß bereits im Vorfeld auf großes Interesse. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die vielseitige und praxisnahe Umsetzung der Kampagne, die das Thema „Respekt im Alltag“ nachhaltig in die Gesellschaft tragen soll. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Kombination aus einer eindrucksvollen Wanderausstellung, einem begleitenden Leitfaden sowie der Vorstellung einer Vortragsreihe an Schulen. Ergänzt wird das Angebot durch eine moderne Online-Serie und einen Schülerwettbewerb mit anschließender Preisverleihung, der junge Menschen aktiv einbindet und zur Auseinandersetzung mit dem Thema anregt.

Emotionale Botschaften durch echte Menschen aus der Region

Ein zentrales Element der Wanderausstellung sind authentische Porträts von Menschen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Die sogenannten „Botschafterinnen und Botschafter“ stehen stellvertretend für ihre Berufsgruppen – von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über Pflegekräfte, Lehrkräfte und Bauhofmitarbeitende bis hin zu Reinigungskräften oder kommunalen Vertreterinnen und Vertretern. Jede dargestellte Person verbindet ihr berufliches Engagement mit einem persönlichen, eindringlichen Slogan wie etwa „Ich halte Räume sauber, hygienisch und sicher!“, „Ich sorge für eure Sicherheit!“ oder „Ich fördere eure Zukunft und eure Chancen!“

Diese individuellen Botschaften schaffen eine unmittelbare emotionale Anbindung:
Die Besucherinnen und Besucher begegnen keinen anonymen Berufsgruppen, sondern echten Menschen mit ihren Erfahrungen, Herausforderungen und ihrem täglichen Einsatz für die Gesellschaft. Gerade dadurch wird deutlich, wie unverzichtbar Respekt insbesondere gegenüber Berufen der Daseinsfürsorge ist – also gegenüber all jenen, die täglich für Sicherheit, Gesundheit, Ordnung und das Gemeinwohl arbeiten. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung: Respekt ist kein Nischenthema einzelner Berufsgruppen, sondern betrifft das gesellschaftliche Miteinander insgesamt.

Im Rahmen des Präventionstages wird zudem ein Kurzvortrag zur Kampagne angeboten. Polizeihauptkommissar Marius Müller vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn gibt dabei Einblicke in die Entstehung, Ziele und bisherigen Erfolge der Initiative.

Landespolizeipräsidentin Frau Dr. Stefanie Hinz besuchte am Montagmittag den Stand der Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn und betonte hierbei:

„Polizeiliche Prävention zielt darauf ab, Gefahren abzuwehren, bevor Schaden entsteht. ,Respekt.Echt.Jetzt!‘ macht diesen Anspruch auf anschauliche Weise greifbar. Die Kampagne erreicht Menschen über persönliche Geschichten, konkrete Bildungsangebote und Formate, die nah an ihrer Lebenswirklichkeit sind. So setzt sie wichtige Impulse für einen respektvollen Umgang im Alltag – denn Respekt geht uns alle an, nur mit Achtung füreinander entsteht echtes Miteinander.“

Polizeipräsident Frank Spitzmüller, reiste ebenfalls nach Hannover und erklärte:
„Respekt ist die Grundlage für ein funktionierendes gesellschaftliches Miteinander. Mit dieser Kampagne gelingt es uns, Menschen aller Altersgruppen zu erreichen und für ein respektvolles Verhalten zu sensibilisieren.“

Landrat Dr. Achim Brötel, 1. Vorsitzender des Fördervereins Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis e.V., ergänzte:
„Diese Initiative trifft den Nerv der Zeit und ist ein starkes Beispiel dafür, wie regionale Zusammenarbeit nachhaltige Wirkung entfalten kann. Die persönlichen Geschichten und Gesichter aus unserer Region machen deutlich, dass Respekt jeden betrifft – und bei jedem Einzelnen beginnt.“ Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz setzt die Respekt-Kampagne ein klares Zeichen für mehr Wertschätzung, Toleranz und Zusammenhalt – weit über Neckar-Odenwald-Kreis hinaus.

Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 15:34

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    5 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Klaviermusik am Nachmittag mit Seongyoon An
    Ludwigshafen – Bloch Zentrum „Die hörbare Welt“ – Nachmittagskonzert mit Seongyoon An am Klavier und Ausstellungsbesuch
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    5 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      