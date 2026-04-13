Mannheim – BBC-Brücke am Sonntag 19. April wegen Erneuerung der LKW-Sperren gesperrt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 19. April 2026, werden auf den Zufahrten zur BBC-Brücke die LKW-Sperren repariert, da diese inzwischen erhebliche Schäden aufweisen. Aus diesem Grund muss die Brücke an diesem Tag von 8 bis 20 Uhr für sämtliche Fahrbeziehungen vollständig gesperrt werden.

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Für die Dauer der Arbeiten wird eine weiträumige Umleitung eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Es werden Hinweistafeln aufgestellt, die bereits frühzeitig auf die Sperrung hinweisen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 15:29