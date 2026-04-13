Ludwigshafen – Nachhaltiger Mobilitätsplan: Bürger*innen sind gefragt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie sieht die Mobilität der Zukunft in Ludwigshafen aus? Und welche Rolle spielen dabei die unterschiedlichen Verkehrsarten – vom Fuß- und Radverkehr, über die öffentlichen Verkehrsmittel bis zum motorisierten Individualverkehr oder dem Logistikverkehr?

Um diese Fragen zu beantworten, erarbeitet die Stadt momentan einen nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan, dem sogenannte SUMP (die englische Abkürzung für Sustainable Urban Mobility Plan). Ziel ist es, die Mobilität in der Stadt so weiterzuentwickeln, dass sie zuverlässig funktioniert, umweltverträglicher wird und für möglichst viele Menschen gut nutzbar ist. Bei der Erstellung des Mobilitätsplans sind daher neben Fachplaner*innen oder Akteur*innen aus Politik und Verwaltung auch Bürger*innen eingeladen, sich zu beteiligen. Damit wird sichergestellt, dass der Mobilitätsplan verschiedene Sichtweisen berücksichtigt und zu Ludwigshafen passt.

„Mit dem Mobilitätsplan für Ludwigshafen möchten wir langfristige Ziele beschreiben. Mobilität ist nicht statisch, sie verändert sich über die Jahre, daher müssen wir unsere bisherigen Konzepte überarbeiten und insbesondere mit den Klimazielen für Ludwigshafen in Einklang bringen. Das gelingt uns, wenn wir die unterschiedlichen Ansprüche der Bürger*innen und auch unserer Wirtschaft berücksichtigen und nachhaltig gestalten. Daher möchte ich alle dazu einladen, bei unser Online-Beteiligung mitzumachen, damit wir am Ende ein möglichst differenziertes Bild erhalten“, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Bürger*innen von Ludwigshafen und Umgebung können sich an drei Zeitpunkten am Mobilitätsplan beteiligen. Den Anfang macht eine erste Online-Beteiligung von Mittwoch, 15. April, bis Sonntag, 10. Mai 2026. Unter www.mobilitätsplan-ludwigshafen.de können Interessierte bei einer Umfrage mitmachen. Dabei stehen zum Beispiel Fragen im Vordergrund, welche Verkehrsmittel man wie oft benutzt oder welche Themen für eine zukünftige Mobilität wichtig sind. Wer möchte, kann zusätzlich auf einer interaktiven Karte Hinweise eintragen.

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Weitere Beteiligungsmöglichkeiten im Herbst

Eine zweite Online-Beteiligung sowie ein Mobilitätsforum vor Ort werden daran anschließend im Herbst angeboten. Auch dann sind wieder alle Interessierten eingeladen, sich über Vorschläge zu konkreten Maßnahmen zu informieren und zu diskutieren. Die Termine werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Konzept soll bis Mitte 2027 fertig sein

Alle Aussagen und Ideen, die im Rahmen der Beteiligung geäußert werden, werden sorgfältig mit Blick auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Die Ergebnisse werden zudem in den politischen Gremien diskutiert und schließlich vom Stadtrat verabschiedet. Vorgesehen ist der Beschluss des strategischen Leitbilds im Herbst 2026 und der Beschluss des Gesamtkonzepts Mitte 2027.

Zum Hintergrund

Die Stadt Ludwigshafen ist seitens der EU als städtischer Knoten des transeuropäischen Verkehrsnetzes klassifiziert. Für die insgesamt 424 europäischen Knotenpunkte, davon 78 in Deutschland, ist die Aufstellung eines nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans bis spätestens Ende 2027 verpflichtend. Der bestehende Verkehrsentwicklungsplan VEP Ludwigshafen 2020, der im Jahr 2005 vom Stadtrat beschlossen wurde, sowie der im Jahre 2018 beschlossene Masterplan „Nachhaltige Mobilität für die Stadt – Green City Plan“ sollen daher aktualisiert und zu einem nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan (SUMP) im Sinne der EU-Vorgaben weiterentwickelt werden mit dem Ziel einer Umsetzung bis zum Jahr 2040. Ein SUMP befasst sich mit sämtlichen Verkehrsmitteln auf gesamtstädtischer Ebene und stellt verschiedene Prognosen zur Mobilitätsentwicklung auf.

Zu diesem Zweck hat sich die Stadt Ludwigshafen beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) um Fördermittel aus dem Förderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, nachhaltig mobil planen (SUMP)“ beworben. Im Dezember 2024 erfolgte eine Förderzusage des BMDV in Höhe von 80 Prozent der beantragten Ausgaben.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 14:04