Ludwigshafen – Lorientallee wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar –
Ab Mittwoch, 15. April 2026, wird mit Aufhebung der Sperrung unter der Weißen Hochstraße die Lorientallee wieder für den Verkehr vom Hauptbahnhof kommend in südliche Richtung freigegeben. Durch die Freigabe steht damit wieder eine Verkehrsverbindung als Ausgleich zur Heinigstraße zur Verfügung. Von April bis voraussichtlich Juli verläuft die Heinigstraße in Fahrtrichtung Süden zwischen Bahnhofstraße und Wredestraße aufgrund der Erneuerung von Abwasser-Hausanschlüssen einspurig.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 16:09