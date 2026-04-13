Ludwigshafen – CDU-Gartenstadt trauert um Manfred Gütermann

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit großer Trauer nimmt der CDU-Ortsverband Gartenstadt Abschied von Manfred Gütermann.
Als Diakon der Gemeinde St. Bonifaz und engagierter Bürger hat er über Jahrzehnte hinweg das Leben in der Gartenstadt geprägt. Sein Wirken war getragen von großer Hilfsbereitschaft und einem unermüdlichen Einsatz für die Menschen.
Zugleich war Manfred Gütermann über 50 Jahre hinweg Mitglied im CDU-Ortsverband Gartenstadt.
Manfred Gütermann galt als einer der aktivsten und vielseitigsten Bürger unseres Stadtteils. Mit seiner offenen, humorvollen Art und seinem tiefen Verantwortungsbewusstsein hat er viele Menschen berührt und nachhaltig geprägt.
„Die CDU-Gartenstadt würdigt sein Lebenswerk in großer Dankbarkeit.
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahe standen“, so Lukas Muciek, Ortsvorsitzender der CDU-Gartenstadt.
Quelle: CDU Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 16:06