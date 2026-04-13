Landau – STARTklar für die berufliche Zukunft: Messe für Ausbildung und Studium in der Jugendstil-Festhalle Landau am 24. und 25. April

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – „STARTklar – Deine Messe für Ausbildung und Studium“ der Agentur für Arbeit in Kooperation mit der Stadtholding Landau GmbH öffnet am 24. und 25. April in der Jugendstil-Festhalle Landau die Tore für alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten möchten. Jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr haben Schülerinnen und Schüler, Ausbildungs- und Studieninteressierte sowie alle, die sich beruflich orientieren möchten, die Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen, Fragen zu stellen und direkt mit potenziellen Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen ins Gespräch zu kommen.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Über 120 Ausstellende präsentieren sich verteilt auf beide Veranstaltungstage und bieten ein breites Portfolio an Ausbildungsberufen, dualen Studiengängen sowie klassischen Studienmöglichkeiten. Neben regionalen und überregionalen Unternehmen sind auch Hochschulen vertreten, die Einblicke in ihre Studienangebote geben und individuelle Fragen beantworten.

Neben den vielfältigen Informationsständen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Wer sich gut auf die Messe vorbereitet, kann hier schon die Weichen für seine berufliche Zukunft stellen. Am Stand der Arbeitsagentur gibt es die Möglichkeit, kostenlos seine Bewerbungsmappe checken zu lassen. Wer also unsicher ist, ob seine Unterlagen komplett sind, ober ob diese den Arbeitgeber überzeugen, packt am besten seine Mappe ein und kommt bei den Berufsberatern vorbei. Auch das Bewerbungsfoto spielt eine wichtige Rolle. Jugendliche, die noch kein passendes Foto haben, können den Messebesuch nutzen und sich direkt vor Ort von einem Profifotografen ein Bewerbungsfoto machen lassen. Das Kontingent hierzu ist begrenzt. Also – schick machen und schnell vorbeikommen. Am Messestand der Berufsberatung: Mit VR-Brillen können Interessierte virtuell in den Alltag verschiedener Berufe eintauchen.

Ob erste Ideen oder konkrete Pläne – die „STARTklar“ bietet die perfekte Gelegenheit, den nächsten Schritt Richtung Zukunft zu gehen und wertvolle Impulse mitzunehmen.

Das gesamte Ausstellerverzeichnis, die Messepläne sowie das Vortragsprogramm und weitere Infos gibt es unter www.ausbildungsmesse-landau.de

Quelle: Agenur für Arbeit Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 14:59