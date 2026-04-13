Lampertheim – Auseinandersetzung in Lokal – Polizei mit mehreren Streifen im Einsatz

Lampertheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen einer Streitigkeit in einem Lokal in der Römerstraße, gerieten sich in der Nacht zum Samstag (11.04.), kurz vor 1.30 Uhr, nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 36 Jahre alter Mann und ein 41-jähriger Kontrahent in die Haare. Hieraus soll sich anschließend eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen entwickelt haben. In der Gaststätte hielten sich beim Eintreffen der Polizei etwa 20 Personen auf. Ein Polizeibeamter, der beim Betreten des Lokals von hinten an seiner Schutzweste gezogen wurde, setzte gegen den bislang noch unbekannten Angreifer einen Teleskopschlagstock ein.

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Wie viele Personen tatsächlich in die körperlichen Auseinandersetzungen involviert waren, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Diese gestalteten sich schwierig, weil sich keiner der mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligten Personen bislang zum Hergang des Geschehens äußerte. Die Polizei stellte Personalien von Zeugen bzw. möglichen Beteiligten fest. In der Gaststätte wurde der Betrieb nach dem Polizeieinsatz für die restliche Nacht eingestellt. Die Beamten waren mit mehreren Streifen im Einsatz.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 13:53