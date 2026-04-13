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Kirche4
13.04.2026, 16:08 Uhr

Hockenheimer Begegnungszentrum erhält Finanzspritze

Kirche4Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 300.000 Euro Förderung für soziales Zentrum für alle Generationen des Evangelischer Gemeinschaftsverband AB e.V. übergeben

Der gemeinnützige Evangelische Gemeinschaftsverband AB e.V. aus Karlsbad kann sich über eine zweckgebundene Förderung der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE in Höhe von 300.000 Euro freuen. Die Zuwendung Deutschlands traditionsreichster Soziallotterie unterstützt den Bau des Generationsübergreifenden Begegnungszentrums Hockenheim-Ost durch die Evangelische Gemeinschaft in Hockenheim. Die Gesamtkosten des sozialen Bauprojektes belaufen sich auf über 5 Millionen Euro.

„Die Förderung der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE ist ein entscheidender Eckpfeiler für die Errichtung unseres Begegnungszentrums. Nur dadurch können wir einen Ort schaffen, der Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturen zusammenbringt und das soziale Miteinander im Stadtteil nachhaltig stärkt. Danke an alle Mitspielerinnen und Mitspieler für ihren wertvollen Spieleinsatz bei der bekannten Soziallotterie“, freut sich Thomas Kern, Vorstandsmitglied des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes AB e.V.

In Hockenheim-Ost fehlt es seit Jahren an geeigneten Räumen für generationenübergreifende Begegnungen. Genau hier setzt das neue Begegnungszentrum an. Es soll die soziale Infrastruktur im Quartier gezielt ergänzen und neue Möglichkeiten für Austausch, Integration und gemeinschaftliches Engagement schaffen. Neben bereits bestehender Kinder- und Jugendarbeit sollen künftig auch erweiterte Angebote für Familien, Erwachsene und Senioren umgesetzt werden.

„Wir planen ein ehrenamtlich betriebenes Tagescafé, ein Kinder- und Jugendbereich, eine Mehrzweckhalle sowie ein Freigelände für gemeinschaftliche Aktivitäten. Durch diese vielfältigen Angebote wird ein Ort entstehen, der Begegnung ermöglicht, soziale Integration stärkt und das Miteinander im Quartier nachhaltig fördert. Neben Spiel-, Sport- und Bildungsangeboten planen wir auch Kulturveranstaltungen und Vorträge“, so Kern weiter.

Die Stadt Hockenheim unterstützt das soziale Vorhaben. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dem Träger das Grundstück am Reiterplatz zur Umsetzung seines sozialen Vorhabens zu verkaufen.

„Das neue Begegnungszentrum schafft einen offenen Ort für Teilhabe, Begegnung und Integration. Es stärkt das gesellschaftliche Miteinander und fördert ehrenamtliches Engagement. Dabei helfen wir gerne“, so Stephan Masch, Repräsentant der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE.

Im Jubiläumsjahr 2026 feiert Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie ihr 70-jähriges Bestehen und steht somit seit 1956 für das Motto „Gewinnen & Helfen“. 755.000 Personen konnten sich im Jahr 2025 über einen Gesamtgewinn von mehr als 45 Millionen Euro freuen, 90 von ihnen gewannen mehr als 100.000 Euro, 11-mal wurde ein Millionengewinner glücklich. Mit jedem Spieleinsatz fördern die Mitspielerinnen und Mitspieler gleichzeitig soziale Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier. Allein im Jahr 2025 wurden über 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte in Deutschland ausgeschüttet. Auf das Bundesland Baden-Württemberg entfielen dabei 52 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 10 Millionen Euro. In den vergangenen zehn Jahren konnten so insgesamt 622 soziale Vorhaben mit knapp 94 Millionen Euro in Baden-Württemberg unterstützt werden. Ein Los der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE hilft und macht glücklich. Jetzt Los kaufen und mitspielen unter fernsehlotterie.de

Kirche1

Fotos: Matthias Mühleisen
Quelle: MaschHochZwei GmbH

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 16:11

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