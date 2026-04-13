Heidelberg – ORANGE ROAD 2026 – Feldjäger üben im nördlichen Baden-Württemberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – 850 Soldatinnen und Soldaten des Feldjägerregiments 3 in München werden vom 20. bis 30. April an der freilaufenden Volltruppenübung ORANGE ROAD

2026 teilnehmen. Der Übungsraum wird begrenzt durch die Standorte Bruchsal, Speyer, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Kehl. In diesem Raum ist während der Großübung mit erhöhtem Aufkommen von Fahrzeugen der Bundeswehr und militärischem Personal zu rechnen. Aber auch Kräfte der Polizei, der Behörden und ziviler Hilfsorganisationen werden an der Übung beteiligt sein.

Die Feldjäger sind die Militärpolizei der Bundeswehr. Sie tragen durch ihre Unterstützungsleistungen zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte bei. So wird mit ORANGE ROAD 2026 die Zusammenarbeit zwischen den Feldjägern und Truppenteilen der anderen Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche der Bundeswehr sowie zivilen Sicherheitsorganisationen in einem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung geübt.

INSERAT

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Übungsschwerpunkte sind die Einrichtung und der Betrieb eines Verkehrsleitnetzes im rückwärtigen Divisionsraum, die Teilhabe an einer Gewässerübergangsorganisation am Rhein im Zusammenwirken mit Pionierkräften, der Schutz kritischer Infrastruktur im Bereich eines Tanklagers und der Einsatz von Drohnen.

Für Fragen der Bevölkerung steht ein Bürgertelefon zur Verfügung, das täglich von 8:00 bis 15:00 Uhr zum Ortstarif erreichbar ist:

030/1824-24242.

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 14:08