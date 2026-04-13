  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.04.2026, 13:43 Uhr

Heidelberg – Meet The Experts @ BIZ online & live

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.

Schulfrust! Und jetzt? – Expertinnen und Experten zeigen Wege aus der Krise
WANN: Am 15.04.2026
Start um 18 Uhr (Dauer insgesamt max. 90 Min.)
Teil 1 Online & vor Ort: Vorträge/Q&A ca. 45 Minuten
Teil 2 vor Ort: persönliche Gespräche max. 45 Minuten
WO: Agentur für Arbeit Heidelberg – Berufsinformationszentrum (BIZ)
Kaiserstraße 69–71, 69115 Heidelberg

WER: Frau Dr. Kerstin Wolf – Schulpsychologische Beratungsstelle Heidelberg
Frau Ines Calleja – Team Schulsozialarbeit der Stadt Wiesloch
Frau Huriye Çelik – Das andere SchulZimmer
Herr Volker Nürk – Geschäftsführender Schulleiter Heidelberger Gymnasien

FUR WEN: Alle Eltern und Menschen mit Interesse am Thema Schulfrust/Schulangst
Sie haben Kinder im Schulalter? Schule ist für Ihr Kind kein sicherer Ort? Ihr Kind ist
vom Schulalltag gefrustet und/oder hat Angst vor der Schule?
Frau Dr. Kerstin Wolf – Schulpsychologin der Schulpsychologischen Beratungsstelle
Heidelberg, Frau Ines Calleja – verantwortlich für das Team Schulsozialarbeit bei der
großen Kreisstadt Wiesloch, Frau Huriye Çelik – „Das andere SchulZimmer“ und Herr
Volker Nürk – geschäftsführender Schulleiter der Gymnasien Heidelbergs und
Schulleiter des Bunsen-Gymnasiums, geben an diesem Abend in kurzen
Impulsvorträgen einen Einblick in das große Thema Schulfrust/Schulangst aus ihrer
jeweiligen Perspektive und zeigen Lösungsansätze auf.

Schon während dieses ersten Teils der Veranstaltung haben alle Teilnehmenden – egal ob online oder vor Ort – die Möglichkeit durch Fragen, Wünsche und Anregungen die Veranstaltung interaktiv mitzugestalten. Für alle Teilnehmenden vor Ort besteht im zweiten Teil der Veranstaltung außerdem noch die Möglichkeit, mit persönlichen Themen in kurze Einzelgespräche mit unseren Expertinnen und Experten zu kommen.

Bitte melden Sie sich kostenfrei über unsere Veranstaltungsplattform an. Die Platzanzahl vor Ort ist begrenzt – eine schnelle Anmeldung lohnt sich. Der Link für die online Teilnahme wird kurz vor der Veranstaltung an alle Angemeldeten versendet.

Anmeldung via Link oder QR-Code:
https://eveeno.com/295896646

Quelle
Agentur für Arbeit Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 13:44

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