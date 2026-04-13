Heidelberg – Meet The Experts @ BIZ online & live

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Schulfrust! Und jetzt? – Expertinnen und Experten zeigen Wege aus der Krise

WANN: Am 15.04.2026

Start um 18 Uhr (Dauer insgesamt max. 90 Min.)

Teil 1 Online & vor Ort: Vorträge/Q&A ca. 45 Minuten

Teil 2 vor Ort: persönliche Gespräche max. 45 Minuten

WO: Agentur für Arbeit Heidelberg – Berufsinformationszentrum (BIZ)

Kaiserstraße 69–71, 69115 Heidelberg

WER: Frau Dr. Kerstin Wolf – Schulpsychologische Beratungsstelle Heidelberg

Frau Ines Calleja – Team Schulsozialarbeit der Stadt Wiesloch

Frau Huriye Çelik – Das andere SchulZimmer

Herr Volker Nürk – Geschäftsführender Schulleiter Heidelberger Gymnasien

FUR WEN: Alle Eltern und Menschen mit Interesse am Thema Schulfrust/Schulangst

Sie haben Kinder im Schulalter? Schule ist für Ihr Kind kein sicherer Ort? Ihr Kind ist

vom Schulalltag gefrustet und/oder hat Angst vor der Schule?

Frau Dr. Kerstin Wolf – Schulpsychologin der Schulpsychologischen Beratungsstelle

Heidelberg, Frau Ines Calleja – verantwortlich für das Team Schulsozialarbeit bei der

großen Kreisstadt Wiesloch, Frau Huriye Çelik – „Das andere SchulZimmer“ und Herr

Volker Nürk – geschäftsführender Schulleiter der Gymnasien Heidelbergs und

Schulleiter des Bunsen-Gymnasiums, geben an diesem Abend in kurzen

Impulsvorträgen einen Einblick in das große Thema Schulfrust/Schulangst aus ihrer

jeweiligen Perspektive und zeigen Lösungsansätze auf.

Schon während dieses ersten Teils der Veranstaltung haben alle Teilnehmenden – egal ob online oder vor Ort – die Möglichkeit durch Fragen, Wünsche und Anregungen die Veranstaltung interaktiv mitzugestalten. Für alle Teilnehmenden vor Ort besteht im zweiten Teil der Veranstaltung außerdem noch die Möglichkeit, mit persönlichen Themen in kurze Einzelgespräche mit unseren Expertinnen und Experten zu kommen.

Bitte melden Sie sich kostenfrei über unsere Veranstaltungsplattform an. Die Platzanzahl vor Ort ist begrenzt – eine schnelle Anmeldung lohnt sich. Der Link für die online Teilnahme wird kurz vor der Veranstaltung an alle Angemeldeten versendet.

Anmeldung via Link oder QR-Code:

https://eveeno.com/295896646

Quelle

Agentur für Arbeit Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 13:44