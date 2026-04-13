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Computerspielschule hd
13.04.2026, 14:10 Uhr

Heidelberg – Ein innovativer Lernort für Medienkompetenz und kreatives Spielen

Computerspielschule hdHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtbücherei und Medienzentrum eröffneten Computerspielschule in Heidelberg

Mit der Eröffnung der neuen Computerspielschule am Donnerstag, 9. April 2026, ist ein offener Lern- und Erlebnisraum in Heidelberg entstanden, der Kindern, Jugendlichen, Eltern sowie pädagogischen Fachkräften einen verantwortungsvollen, kreativen und reflektierten Umgang mit digitalen Spielen vermittelt. Das Konzept der Computerspielschule breitet sich deutschlandweit immer weiter aus. In Baden-Württemberg existieren aktuell fünf Computerspielschulen. Die Stadtbücherei und das Medienzentrum Heidelberg haben nun in Kooperation im „BibLab“ der Stadtbücherei und im Medienzentrum einen sechsten Standort geschaffen. Er dient als zuverlässige Anlaufstelle für alle Fragestellungen rund um digitale Spiele und bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, selbstbewusst, kreativ und sicher mit Gaming umzugehen und ihren Alltag damit sinnvoll zu gestalten. Bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten haben Kulturbürgermeisterin Martina Pfister und die Leiterin der Stadtbücherei, Christine Sass, das Konzept vorgestellt.

Die Computerspielschule Heidelberg versteht sich als Schnittstelle zwischen Bildung, Kultur und Freizeit. Begleitet durch medienpädagogisches Fachpersonal wird den Teilnehmenden ein kompetenter und kreativer Umgang mit digitalen Spielen vermittelt, besonders in den Bereichen Teamarbeit, Einfallsreichtum, Technikverständnis und verantwortungsvollem Spielverhalten. Gaming wird hier als kultur- und medienpädagogischer Lernraum verstanden, der Vorurteile abbaut und neue Perspektiven eröffnet. Dabei steht nicht das bloße Spielen im Vordergrund, sondern das gemeinsame Verstehen, Einordnen und Gestalten digitaler Welten.

Bürgermeisterin Martina Pfister, Dezernentin für Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft, sagt: „Gaming erfreut sich nicht nur unter Kindern und Jugendlichen, sondern auch unter vielen Erwachsenen großer Beliebtheit. Trotzdem kann es in Familien zu Fragen oder Sorgen rund um das Thema kommen. Wiederkehrende Diskussionen um altersgerechte Spielinhalte und angemessene Spielzeiten sind dabei nichts Neues – belasten aber im schlechtesten Fall den Familienalltag. Die neue Computerspielschule Heidelberg bietet qualifizierte Antworten und sinnvolle Ansätze für gemeinsame Lösungen, von denen am Ende alle profitieren. Die medienpädagogischen Fachkräfte begleiten und moderieren den Austausch: offen, unterstützend und über alle Generationen hinweg. Ich freue mich sehr, dass wir in Heidelberg durch die Kooperation von Medienzentrum und Stadtbücherei nun eine von sechs Städten in Baden-Württemberg sind, die eine eigene Computerspielschule haben, an der Gaming in all seinen Facetten angeboten und medienpädagogisch begleitet wird.“

„Wir in der Stadtbücherei freuen uns sehr, dass das Angebot, das unsere Medienpädagogin Eva Weiler bereits seit 2022 mit so viel Engagement und Expertise im ,BibLab‘ umsetzt, sich erweitern darf. Dass wir jetzt gemeinsam mit dem Medienzentrum das Prädikat ,Computerspielschule‘ führen dürfen, ist ein großer Gewinn für uns alle“, sagt die Direktorin der Stadtbücherei Heidelberg, Christine Sass, und ergänzt: „Es ist ein sehr gutes Gefühl, dass wir die Menschen bei diesem immer bedeutender werdenden Thema nun noch besser begleiten und unterstützen können und als Computerspielschule zu einem wichtigen Anlaufpunkt für alle Fragen rund um Gaming in Heidelberg werden.“

Die Computerspielschule Heidelberg vermittelt ein offenes, praxisorientiertes Lernen – dafür stehen digitale Spiele, Konsolen, VR-Brillen und Peripheriegeräte bereit. Der Jugendschutz wird verständlich erläutert und gemeinsam mit den Teilnehmenden umgesetzt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht der Dialog zwischen den Generationen: Fragen sammeln, Antworten geben und praktische Hilfestellung leisten. Ein entdeckendes Lernen wird gefördert, denn es werden auch digitale Spiele außerhalb des Mainstreams vorgestellt, die die Vielfalt in der digitalen Spielkultur aufzeigen.

E-Sport-Veranstaltungen, Workshops und Community-Events eröffnen den Teilnehmenden neue Perspektiven. Digitale Spiele werden gezielt als Lernwerkzeuge eingesetzt und Fortbildungen für Fachkräfte, Informationsveranstaltungen für Eltern und Interessierte sowie praxisnahe Workshops für Kinder und Jugendliche angeboten. Ziel der Computerspielschule Heidelberg ist ein selbstbestimmter, verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Spielen und die Förderung von gegenseitigem Verständnis und einem konstruktiven Austausch zwischen den Generationen.

Diese Veranstaltungen sind bis zu den Sommerferien 2026 geplant:

Gaming im BibLab
• einmal pro Monat
• begleitet durch medienpädagogisches Fachpersonal
• im BibLab der Stadtbücherei
• Termine: 16. April (Special: Girls Only!) / 21. Mai / 18. Juni / 16. Juli jeweils von 15 bis 17 Uhr
• ohne Anmeldung
• Kinder unter zehn Jahren bitte in Begleitung eines Erwachsenen

Schnuppernachmittag „VR-Brille ausprobieren“
• Im Medienzentrum Heidelberg
• Termin: 23. April von 14.30 bis 17 Uhr
• Anmeldung über www.mzhd.de/event/23-04-2026

Online-Elternabend zum Thema Gaming
• Termin: 19. Mai von 19.30 bis 21 Uhr
• Teilnahmelink: circa zwei Wochen vorab erhältlich über die Webseiten des Medienzentrums und der Stadtbücherei (www.mzhd.de, stadtbuecherei.heidelberg.de)

Weitere Informationen gibt es unter stadtbuecherei.heidelberg.de oder www.mzhd.de

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 14:10

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