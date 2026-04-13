Heidelberg – Das Konzept der Entzündungsauflösung – Verheißung versus Wirklichkeit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Öffentliche Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Andreas Weigert / am 17. April 2026

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Professor Dr. rer. med. Andreas Weigert ist Biologe mit einem ganz besonderen Interesse an Entzündungen. Zum Juli 2025 wurde er auf eine Stiftungsprofessur für „Immunologie der Entzündung“ der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg berufen, die von Dr. Manfred Fuchs persönlich gestiftet wurde. Gleichzeitig wurde er zum Leiter der gleichnamigen Abteilung ernannt, die in das Mannheim Institute for Innate Immunoscience (MI3) eingebettet ist.

Die Medizinische Fakultät Mannheim und das Universitätsklinikum Mannheim laden am Freitag, den 17. April, um 14:15 Uhr die interessierte Öffentlichkeit gemeinsam zur öffentlichen Antrittsvorlesung von Professor Weigert ein. Der Titel seines Vortrags lautet „Das Konzept der Entzündungsauflösung – Verheißung versus Wirklichkeit“. Wir freuen uns, dort auch den Stifter der Professur, Herrn Dr. Manfred Fuchs, begrüßen zu können.

Andreas Weigert wurde von der Goethe-Universität Frankfurt aus an die Medizinische Fakultät Mannheim berufen. Er hatte dort eine W2-Professur für „Biochemie der Angeborenen Immunität“ inne und forschte am Institut für Biochemie im Fachbereich Medizin und engagierte sich insbesondere auch in der strukturierten Graduiertenausbildung.

Die Entzündungsmedizin gehört zu den zentralen Themen der modernen Medizin. Der Vortragstitel von Professor Weigert weist auf sein spezielles Interesse in der Entzündungsforschung hin: Sein Blick ist nicht auf die Entzündung als pathologischen Prozess gerichtet, sondern vielmehr auf die heilende Funktion von Entzündungsreaktionen.

Mit seinem Team erforscht er insbesondere die Mechanismen, wie sich Entzündungsreaktionen wieder auflösen, nachdem sie ihre Funktion als Abwehrsystem gegen schädliche Reize erfolgreich erledigt haben.

Die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen, an der Antrittsvorlesung von Professor Weigert teilzunehmen. Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang.

Öffentliche Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Andreas Weigert

„Das Konzept der Entzündungsauflösung – Verheißung versus Wirklichkeit “

am Freitag, 17. April 2026

um 14:15 Uhr

im Hörsaal 01 (Haus 6, Ebene 4)

Universitätsmedizin Mannheim

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3

68167 Mannheim

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Universitätsmedizin Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 14:56