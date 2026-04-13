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250517 Fruehe Hilfen Kinderfest mda
13.04.2026, 15:27 Uhr

Germersheim – Familiennachmittag des Netzwerks Frühe Hilfen im Landkreis

250517 Fruehe Hilfen Kinderfest mdaGermerheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Spiel, Spaß und Entdecken für die Allerkleinsten.

Das Netzwerk Frühe Hilfen im Kreis Germersheim lädt auch in diesem Jahr, am Freitag, 22. Mai, von 14 bis 17 Uhr Familien mit Babys und Kindern von 0 bis 6 Jahren unter dem Motto „Zeit für die Allerkleinsten“ anlässlich des Tags der Frühen Hilfen zu einer besonderen Aktion ein. Eltern und Kinder können gemeinsam mit Fachkräften einen bunten, abwechslungsreichen Nachmittag im Innenhof und in der Aula der Berufsbildenden Schule Germersheim (Eingang über die Ritter-von-Schmauß-Straße) verbringen. „Es liegt uns am Herzen, die Bedürfnisse der Jüngsten in den Mittelpunkt zu stellen. Wir freuen uns, dass Familien bei dieser Aktion die Vielfalt der Angebote der Frühen Hilfen kennenlernen und gemeinsam spielerisch Neues entdecken können“, betonen Landrat Martin Brandl und der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler.

Das Programm ist vielfältig und bietet eine bunte Mischung aus Mitmachaktionen zum Entdecken und Ausprobieren. So Kinder können beispielsweise den Baby-Bewegungsanhänger des Netzwerks Frühe Hilfen erkunden und sich spielerisch ausprobieren. Dabei werden Koordination, Gleichgewicht und Selbstsicherheit gestärkt – und die Kinder erleben Bewegung als Freude; eine wertvolle Grundlage für ihre gesunde Entwicklung. Ergänzt wird das Angebot durch Mitmachtabletts des Kita-Teams des Kreisjugendamtes, an denen die Kleinen spielerisch Elemente zuordnen oder Neues ausprobieren können. Auch die Sinne kommen nicht zu kurz: Die Kita-Sozialarbeit stellt Fühlwannen bereit, in denen Kinder unterschiedliche Materialien oder Gegenstände erkunden können, wodurch Sinneswahrnehmung, Sprache und Feinmotorik gefördert werden. Zudem können Kinder und Eltern bei einem kreativen Bastelangebot gemeinsam ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Das Frühförderzentrum ergänzt das Angebot mit Aktivitäten wie der Herstellung von Knete oder Riesenseifenblasen– spannende, Erfahrungen die Entdeckerfreude wecken.

Für Bewegung und Spaß sorgen außerdem die Häuser der Familie Germersheim und Lingenfeld mit einer Minihüpfburg, auf der Kleinkinder springen, sich ausprobieren und dabei ihr Körpergefühl sowie ihre Koordination stärken. Zwischendurch können sich alle bei frisch zubereiteten Waffeln, angeboten von den Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schule, stärken und den Nachmittag entspannt genießen.

Für ruhige Momente sorgt der Kinderschutzbund mit einer Vorleseaktion, bei der Kinder und ihre Familien gemeinsam Geschichten erleben. Das Vorlesen fördert Sprachentwicklung, Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft und macht Lust aufs Erzählen. Die Mitmachaktionen werden zudem von weiteren Fachkräften aus dem Netzwerk begleitet, die Familien aktiv beim Ausprobieren und Entdecken unterstützen. Alle Fachkräfte stehen bei Bedarf für Fragen und Informationen bereit.

Zum Abschluss der Mitmachstationen erhalten die Kinder kleine Aufmerksamkeiten, die ihre Teilnahme abrunden und die Freude am Entdecken noch einmal erlebbar machen. Während die Kinder aktiv sind, haben Eltern zudem Gelegenheit, andere Familien zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

„Wir freuen uns, dass Kinder gemeinsam mit ihren Familien am Tag der Frühen Hilfen spielerisch Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren und Freude an Bewegung und gemeinsamen Aktivitäten haben. So entsteht ein fröhlicher Nachmittag, der Neugier weckt, den Austausch zwischen Familien unterstützt und die gesunde Entwicklung der Kinder fördert“, sagt Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Jugendamtes.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 15:27

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