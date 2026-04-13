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250517 Fruehe Hilfen Kinderfest mda
13.04.2026, 15:44 Uhr

Germersheim – Baby-Bewegungsanhänger wieder unterwegs im Landkreis

250517 Fruehe Hilfen Kinderfest mdaGermersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Spielend wachsen – gemeinsam entdecken“

Der Baby-Bewegungsanhänger (BBA) der Kreisverwaltung wird wieder an verschiedenen Orten im Kreis Station machen. Der Anhänger beinhaltet zahlreichen Mitmach-Spiele, mit denen Familien mit Babys oder Kleinkindern eingeladen sind, sich zu bewegen und gemeinsam kleine Abenteuer zu erleben. Die Kinder dürfen sich auf Spiel, Bewegung und jede Menge guter Laune freuen.

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern von null bis drei Jahren. In einer kindgerechten, bunt gestalteten und bewegungsfreundlichen Entdeckeroase können die Kleinsten je nach Alter rasseln, krabbeln, Rutschfahrzeuge fahren oder Balancierelemente ausprobieren und dabei ihre motorischen sowie sensorischen Fähigkeiten spielerisch entdecken. Unterschiedliche Bewegungselemente sorgen für Abwechslung, regen die Neugier an und laden zu entdeckungsreichen Erlebnissen ein.

Organisiert wird das mobile Angebot vom Netzwerk „Frühe Hilfen“ im Landkreis Germersheim gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern. Ziel ist es, Familien so unkompliziert und niedrigschwellig wie möglich zu erreichen, gemeinsame Momente zu ermöglichen und wertvolle Impulse für den Alltag zu geben. Die Einsätze schaffen einfache Zugänge für Familien und stärken das soziale Miteinander. Dazu der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler: „Es freut mich sehr, zu sehen, wie gut das Angebot angenommen wird. Kinder können spielerisch ihre Bewegungsfreude entfalten, und Eltern haben die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen.“ Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Jugendamtes, ergänzt: „Neben der Förderung der kindlichen Entwicklung steht das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. Eltern, Großeltern und Kinder können aktiv werden, Spaß haben und neue Kontakte knüpfen.“

Ab Mitte April wird der Baby-Bewegungs-Anhänger bei verschiedenen Veranstaltungen im gesamten Landkreis Station machen. Interessierte erhalten weitere Informationen direkt beim Netzwerk „Frühe Hilfen“ des Landkreises Germersheim unter 07274 531861 oder per E-Mail an fruehehilfen@kreis-germersheim.de. Auch Kooperationsanfragen können gerne direkt an das Netzwerk gerichtet werden.

Die Termine des Baby-Bewegungsanhängers im Überblick:

Donnerstag, 16. April 2026, 16 bis 19 Uhr, Germersheim

Feierabendmarkt, Paradeplatz, 76726 Germersheim

Sonntag, 3. Mai 2026, 12 bis 16 Uhr, Schwegenheim

SWR1 Heimspiel am Sonntag, Kurt-Kaufmann-Platz, 67365 Schwegenheim

Freitag, 8. Mai 2026, 9.30 bis 11.30 Uhr, Bellheim

Café Babyzeit, 76756 Bellheim (der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben)

Samstag, 9. Mai 2026, 14 bis 18 Uhr, Kandel

35. Jubiläum des FFZ, Luitpoldstraße 6, 76870 Kandel

Freitag, 22. Mai 2026, 14 bis 17 Uhr, Germersheim

Tag der Frühen Hilfen, Schulhof und Aula der Berufsbildenden Schule

Paradeplatz 8, 76726 Germersheim

Sonntag, 31. Mai 2026, 9 bis 16 Uhr, Ottersheim

Spiel- und Sportfest des Turnvereins

Waldstraße (Sport- und Freizeitgelände), 76879 Ottersheim

Samstag, 6. Juni 2026, 10 bis 16 Uhr, Lustadt

Familienfest der VG Lingenfeld, Grundschule Lustadt, Schulstr.7, 67363 Lustadt

Freitag, 12. Juni 2026, 15 bis 20 Uhr, Hagenbach

Familienfest der Verbandsgemeinde Hagenbach

Grillhütte Hagenbach, Am Altrhein 1-3, 76767 Hagenbach

Samstag, 20. Juni 2026, 11 bis 18 Uhr, Germersheim

Internationales Kinderfest, Stadtpark Fronte Lamotte, 76726 Germersheim

Mittwoch, 24. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr, Wörth am Rhein

Elterncafé im Bürgerpark, 76744 Wörth am Rhein

Mittwoch, 5. August 2026, 9.15 bis 11.15 Uhr, Germersheim

Elterncafé, Haus der Familie, An Fronte Diez 1 (Arrestgebäude), 76726 Germersheim

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 15:44

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