Frankenthal – Kunst im Rathaus IGS Mutterstadt Leistungskurs Kunst stellt aus

Frankenthal/Metroporegion Rhein-Neckar. Von Freitag, 24. April bis Freitag, 22. Mai 2026 sind im Rathaus Frankenthal Werke des Leis-tungskurses 12 der IGS Mutterstadt zu sehen. Die Ausstellung kann während der Öffnungszei-ten des Rathauses im zweiten Obergeschoss kostenfrei besucht werden. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 23. April um 17 Uhr eröffnet. Bürgermeister Bernd Knöp-pel wird die Besucherinnen und Besucher mit einem Grußwort begrüßen.

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Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Über die Ausstellung

Ausgangspunkt der gezeigten Arbeiten ist ein Unterrichtsgang ins Kunsthaus Frankenthal zur Ausstellung „Kunst zur Selbstergründung“ von Fabian Utta. Dort setzten sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur zeichnerisch mit den Werken auseinander, sondern begegneten dem Künstler auch persönlich. Von seiner Energie und seinen emotional aufgeladenen Kompositio-nen inspiriert, entstanden in vier Monaten Porträts – teils auch Selbstporträts, die sich an Uttas Schaffen orientieren. Die Bilder der Jugendlichen, darunter Josephine, Jana, Leni, Sara, Alexandra, Isabel, Ravneet, Niklas und Mia, pendeln zwischen Abstraktion und Realismus. Sie interpretieren Uttalas Arbeiten mal enger, mal freier, und begegnen dem Vorbild in lebendigen Farben, dynamischer Pinsel-führung und ausdrucksstarken Kompositionen

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Die Stadtverwaltung möchte Kunstschaffenden aus der Region mehr Möglichkeiten bieten, ihre Werke zu präsentieren und stellt dafür kostenlos die Ausstellungfläche im zweiten Oberge-schoss des Rathauses zur Verfügung. Inklusion im Mittelpunk: Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind willkommen. Die Vergabe erfolgt durch den Bereich Kultur und Sport. Mehr Informationen zur Ausstellungs-fläche und ein Bewerbungsformular sind unter www.frankenthal.de/kunst-im-rathaus zu finden. Ansprechpartnerin ist Manuela Engel-Heil, 06233 89 456, kultur@frankenthal.de.

Ausstellungsort

Stadtverwaltung Frankenthal

Rathausfoyer 2. OG

Rathausplatz 2 – 7

67227 Frankenthal (Pfalz)

Öffnungszeiten des Rathauses

Montag und Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr

Mittwoch 8 bis 14 Uhr

Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Freitag 8 bis 12.30 Uhr

Quelle

Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 13:37