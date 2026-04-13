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Tigermuecke
13.04.2026, 14:03 Uhr

Eberbach informiert präventiv zur Asiatischen Tigermücke

TigermueckeEberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist im Stadtgebiet Eberbach bislang noch nicht nachgewiesen. Aufgrund ihrer zunehmenden Ausbreitung in Baden-Württemberg – unter anderem bereits in Heidelberg und mehreren weiteren Kommunen neckaraufwärts – ist ein zukünftiges Auftreten jedoch wahrscheinlich. Die Stadt Eberbach informiert daher frühzeitig über Risiken und notwendige Präventionsmaßnahmen. Die Stadt setzt auf Aufklärung und Vorsorge.

Warum ist Prävention so wichtig?

Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigen, dass sich die Tigermücke schnell und flächendeckend etablieren kann. Ist sie einmal verbreitet, sind umfassende Bekämpfungsmaßnahmen im gesamten Gebiet nur schwer möglich. Umso wichtiger ist es, eine Ansiedlung frühzeitig zu verhindern.

Die Tigermücke ist tagaktiv, sehr aggressiv und kann unter bestimmten Bedingungen Krankheitserreger übertragen. Ihr Auftreten stellt daher nicht nur eine Belästigung, sondern auch ein gesundheitliches Risiko dar.

Brutstätten im direkten Wohnumfeld vermeiden

Die Asiatische Tigermücke entwickelt sich innerhalb weniger Tage in kleinsten Wasseransammlungen – häufig direkt auf privaten Grundstücken, in Gärten oder auf Balkonen.

Typische Brutstätten sind:

Untersetzer von Blumentöpfen und Übertöpfe
Gießkannen, Eimer und andere offene Behälter
Regentonnen und Zisternen ohne Abdeckung
Verstopfte Dachrinnen oder Abflüsse
Altreifen oder herumstehende Gegenstände mit kleinen Wasseransammlungen

Die Weibchen legen ihre Eier an die Innenwände wassergefüllter Gefäße. Diese können Trockenperioden und sogar den Winter überstehen. Bereits innerhalb einer Woche entwickeln sich daraus neue Mücken.

Konsequentes Handeln im eigenen Umfeld

Die wirksamste Maßnahme ist das konsequente Vermeiden und Beseitigen von Brutstätten – insbesondere im Zeitraum von April bis Oktober:

Stehendes Wasser regelmäßig entfernen und Gefäße ausbürsten
Eier können mit heißem Wasser (mind. 60 °C) abgetötet werden
Regentonnen dicht abdecken

Da eine flächendeckende kommunale Bekämpfung nicht möglich ist, kommt der Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger eine entscheidende Rolle zu.

Information und Meldemöglichkeit

Im Rahmen der Pflanzentauschbörse am Samstag, 18. April auf dem Thonon-Platz können sich Bürgerinnen und Bürger von 9-13 Uhr über Präventionsmaßnahmen informieren.

Verdächtige Mücken können zur Bestimmung an die KABS gemeldet werden: Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)
Internet: www.kabsev.de

„Nur durch gemeinsames Handeln kann verhindert werden, dass sich die Tigermücke auch in Eberbach etabliert“, betont die Stadtverwaltung. Weitere Infos findet man auf der Seite www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/tigermuecke.html oder beim Umweltreferent der Stadt Eberbach, Dr. Nicolà Lutzmann, nicola.lutzmann@eberbach.de, Telefon: 06271 87-259

StVE.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 14:03

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