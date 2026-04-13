Albisheim – E-Scooter Fahrer unter Einfluss von Cannabis

Albisheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 17:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Hauptstraße ein 22 jähriger E Scooter Fahrer auf, der scheinbar mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Für den E Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Kirchheimbolanden verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 22 Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Hinweis der Polizei

– Versicherungskennzeichen müssen jährlich erneuert werden

– Seit dem 1. März 2026 sind die grünen Kennzeichen ungültig, die neuen sind schwarz

Quelle

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2026, 16:29