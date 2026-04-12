Speyer – Großzügige Spende der Targobank an TTC Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Anläßlich der Unterstützung von PPP im TTC bestreitet BM Prof. Dr. Schubert ein Match gegen Stadträtin und Targobank
Heb. Speyer.
Aus einem höchst erfreulichen Anlass trafen sich am vergangenen Donnerstag die PingPongParkinson-Abteilung des Speyrer TTC
mit einer Vertretung der Targobank und dem neuen Speyrer Bürgermeister
Prof. Dr. Alexander Schubert in der Siedlungs-Sporthalle in Speyer Nord.
Der Anlass war die offizielle Scheckübergabe mit einem Wert von Euro 2.000
durch die Leiterin der Targobank Vermögensberatung Pfalz/Saar Frau Katja
Raber, unterstützt von ihren Kollegen Gerardo Villecco und Mario Winzer.
Diese großzügige Spende nahmen mit Freude Vereinsvorstand Christoph
Weber, PPP-Sprecher Hans Hebrank und für Speyer Bürgermeister Prof. Dr.
Schubert, unterstützt durch Stadträtin Rosemarie Keller-Mehlem, entgegen.
Veranlaßt wurde die Spende durch ein Gespräch des PPP-Sprechers
Hebrank mit dem Targobank Mitarbeiter Villecco über den Bedarf neuer,
moderner Tischtennisplatten für die boomende Parkinson-Abteilung des TTC
Speyer. Der Spendenübergabe in der Sporthalle wohnten Vertreter des TTC
und ein großer Teil der inzwischen ca. 50 PPP-Mitglieder bei.
Der Vereinsvorstand Weber und der PPP-Leiter Hebrank bedankten sich für
die Spende und die Unterstützung der Parkinson-Integration im TTC. Dies
hoben auch Bürgermeister Prof. Dr. Alexander Schubert (CDU), Stadträtin für
Speyer Nord Frau Rosemarie Keller-Mehlem (UfS) und die Leiterin der
Targobank Vermögensberatung Pfalz/Saar in ihren jeweiligen Ansprachen
lobend vor.
Der neue u.a. für Sport und Soziales zuständige Bürgermeister – „zum ersten
Mal seit meiner Jugend spiele ich jetzt wieder Tischtennis…“ – die Stadträtin
und die Targobank-Vertreter nutzten die Gelegenheit zu unterschiedlichen
Matches. Dabei zeigte sich ein leichter Vorsprung für das Targobank-Team,
dieses war zuvor auch durch den versierten und engagierten Trainer Klaus
Niebes eingeübt worden. Er hatte PPP innerhalb des TTC vor knapp zwei
Jahren zusammen mit Weber und Hebrank gegründet und betreut seither
wöchentlich die von 8 auf inzwischen 50 Mitglieder angewachsene Truppe.
Quelle: Hans Hebrank
Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 12:09