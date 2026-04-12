Speyer – Großzügige Spende der Targobank an TTC Speyer



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Anläßlich der Unterstützung von PPP im TTC bestreitet BM Prof. Dr. Schubert ein Match gegen Stadträtin und Targobank

Heb. Speyer.

Aus einem höchst erfreulichen Anlass trafen sich am vergangenen Donnerstag die PingPongParkinson-Abteilung des Speyrer TTC

mit einer Vertretung der Targobank und dem neuen Speyrer Bürgermeister

Prof. Dr. Alexander Schubert in der Siedlungs-Sporthalle in Speyer Nord.

Der Anlass war die offizielle Scheckübergabe mit einem Wert von Euro 2.000

durch die Leiterin der Targobank Vermögensberatung Pfalz/Saar Frau Katja

Raber, unterstützt von ihren Kollegen Gerardo Villecco und Mario Winzer.

Diese großzügige Spende nahmen mit Freude Vereinsvorstand Christoph

Weber, PPP-Sprecher Hans Hebrank und für Speyer Bürgermeister Prof. Dr.

Schubert, unterstützt durch Stadträtin Rosemarie Keller-Mehlem, entgegen.

Veranlaßt wurde die Spende durch ein Gespräch des PPP-Sprechers

Hebrank mit dem Targobank Mitarbeiter Villecco über den Bedarf neuer,

moderner Tischtennisplatten für die boomende Parkinson-Abteilung des TTC

Speyer. Der Spendenübergabe in der Sporthalle wohnten Vertreter des TTC

und ein großer Teil der inzwischen ca. 50 PPP-Mitglieder bei.

Der Vereinsvorstand Weber und der PPP-Leiter Hebrank bedankten sich für

die Spende und die Unterstützung der Parkinson-Integration im TTC. Dies

hoben auch Bürgermeister Prof. Dr. Alexander Schubert (CDU), Stadträtin für

Speyer Nord Frau Rosemarie Keller-Mehlem (UfS) und die Leiterin der

Targobank Vermögensberatung Pfalz/Saar in ihren jeweiligen Ansprachen

lobend vor.

Der neue u.a. für Sport und Soziales zuständige Bürgermeister – „zum ersten

Mal seit meiner Jugend spiele ich jetzt wieder Tischtennis…“ – die Stadträtin

und die Targobank-Vertreter nutzten die Gelegenheit zu unterschiedlichen

Matches. Dabei zeigte sich ein leichter Vorsprung für das Targobank-Team,

dieses war zuvor auch durch den versierten und engagierten Trainer Klaus

Niebes eingeübt worden. Er hatte PPP innerhalb des TTC vor knapp zwei

Jahren zusammen mit Weber und Hebrank gegründet und betreut seither

wöchentlich die von 8 auf inzwischen 50 Mitglieder angewachsene Truppe.

Quelle: Hans Hebrank

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 12:09