Rheinzabern – Mehrere Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle festgestellt



Rheinzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern hat die Polizei am Samstagvormittag mehrere Verkehrsverstöße festgestellt.

Im Kontrollzeitraum wurden rund 100 Fahrzeuge gemessen. Dabei ergaben sich 11 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 75 km/h bei erlaubten 50 km/h. Darüber hinaus wurden weitere Verstöße, unter anderem wegen fehlender Gurtnutzung, technischer Mängel und unzureichender Ladungssicherung, geahndet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 12:03