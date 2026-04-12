Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr kam es im Bereich O 7 vor einem Schnellrestaurant zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die alkoholisierten Beteiligten zunächst innerhalb des Lokals in einen verbalen Streit, der sich anschließend nach außen verlagerte. Im weiteren Verlauf schlug ein bislang unbekannter Täter einem 21-jährigen Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann ging infolge des Schlages zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war der Mann wieder ansprechbar, wirkte jedoch deutlich benommen und war in seiner Ausdrucksweise eingeschränkt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der unbekannte Täter mit kurzen dunklen Haaren trug dunkle Oberbekleidung sowie eine dunkle Hose. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0621/1258-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 10:17