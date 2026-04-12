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12.04.2026, 12:12 Uhr

Mannheim – Das Klangprisma Mannheim geht in die nächste Runde

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Veranstaltung des Kulturamtes Mannheim in Kooperation mit dem Jugendkulturzentrum fo-rum

Zum zweiten Mal verwandelt das Jugendkulturzentrum forum gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim am 24.04.2026 seine Räumlichkeiten in einen pulsierenden Musikclub! Erneut wird ein buntes musikalisches Klangspektrum präsentiert, das einmal mehr zeigt, wie vielfältig, leidenschaftlich und fesselnd die Musikszene Mannheims erklingt!

Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2025 möchte das Kulturamt mit der Kooperation Klangprisma auch in der aktuellen Ausgabe zwei Ziele erreichen: Zum einen sollen die Räume des Jugendkultur-zentrums forum als wichtiger Musikclub in Mannheim stärker sichtbar gemacht werden. Zum ande-ren soll die vielfältige und hochkarätige Mannheimer Musikszene präsentiert werden.

Vier Mannheimer Bands teilen sich an diesem Abend die Bühne. Den Auftakt macht das Akus-tik/Indie-Duo KALK¥L, das sich durch die Kombination von analoger Wärme, Indie-Soul-Klängen, eingängigen Melodien, einem Gesang irgendwo zwischen verletzlichem Falsett und rauem Indie-Schrei und der Liebe zu Klängen wie verzerrten Gitarren, Mellotron-Wabern und Bass in einer Soundästhetik zwischen Intimität und Befreiung bewegt und dabei seine Musik mit dem Publikum teilt, während sie wächst. Das junge Modern Jazz Quintett Orange Earth um die Saxophonistin und Komponistin Silvina Gaß bewegt sich zwischen Einflüssen aus dem alternativen Rock, Jazz, Minimal und elektronischer Musik, wodurch ein ganz eigener Stil erschaffen wird, der die Brücke zwischen improvisierter Musik und tanzbaren Subgenres schlägt.

Das Quintett wird seine frisch erschienene Debut-EP „Orange Earth“ präsentieren. Rockiger wird es mit NIKRA, die erst kürzlich den POPLÄND Award in der Kategorie Live-Act in Empfang nahmen. NIKRA ist das Symbol einer Bewegung, die nicht schlafen kann, freitags nicht in der Schule war, die Diversität lebt, deren Wut nicht verstanden wird, und die nach einer Zukunft schreit. NIKRA macht Musik für die Playlist Generation, deren rau-er Sound so laut ist, dass die Handylautsprecher explodieren. Eine Generation die Genre- und Gen-der-Zuweisungen als Hindernis sieht – NIKRA ist die Stimme der Rebellion und der Donner zum Regenbogen! OTS rundet als Live-Act für elektronische Musik zwischen House, UK-Garage & Mini-mal Funk die Musiknacht Klangprisma ab. Hinter dem mysteriösen Kürzel verbirgt sich eine Kollabo-ration der Mannheimer Musiker und Tech-Nerds Ephraim Giepen und Thilo Eichhorn, die eine star-ke Experimentierfreude und Liebe zum klanglichen Detail, die sie in der gemeinsamen Improvisati-on ausleben, verbindet. Das Flirren eines entzückend nuancierten Orchesters aus verfremdeten Gitarren, Synths und Percussion trifft auf ein Fundament aus Beat und Bass, das zum Tanzen ein-lädt.

Das Klangprisma Mannheim ist ein Statement für eine lebendige Musikkultur und für kulturelle Begegnungsorte, präsentiert ein facettenreiches Mosaik aus Melodien, Sounds und Grooves und stärkt den kulturellen Austausch der Stadtgesellschaft. Das Kulturamt der Stadt Mannheim lädt gemeinsam mit dem Jugendkulturzentrum forum dazu ein, in einer Nacht den Klang und den Puls der Musikstadt Mannheim zu erleben.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung:

Wann: 24.04.2026 // Doors: 19:30 Uhr // Showtime: 20:00 Uhr
Wo: Jugendkulturzentrum forum, Neckarpromenade 46, Mannheim
Solidarisches Preissystem – nur AK: 5 | 10 | 15 €
https://www.forum-mannheim.de/veranstaltungen/klangprisma2026

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 12:12

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