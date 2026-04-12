Ludwigshafen – SPD trauert um Klaus Beck – Träger des Bundesverdienstkreuzes und streitbarer Genosse

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die SPD Ludwigshafen trauert um eine herausragende Persönlichkeit – am 2. April 2026 ist Klaus Beck im Alter von 73 Jahren verstorben.

„Klaus Beck hat sich sein Leben lang mit seinem hohen persönlichen und ehrenamtlichen Engagement für das Gemeinwohl sowie unsere sozialdemokratischen Werte eingesetzt und das weit über die Grenzen Ludwigshafens hinaus“, sagt Gregory Scholz, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des SPD-Stadtverbands. „Er engagierte sich über fünf Jahrzehnten für politische Bildung, ein soziales Europa und die Verankerung der Streitkräfte in der Demokratie in vielen unterschiedlichen Rollen“.

Klaus Beck bekam am 20. Dezember 2018 für seine gesellschaftlichen Verdienste das Bundesverdienstkreuz am Bande durch die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verliehen.

„Ob bereits als Jugendlicher beim Bundesvorstand von Amnesty International, ob beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) bereits zu Hochschulzeiten bis zuletzt als Bundesseniorenbeauftragter des DGB-Bundesvorstands und dabei viele Jahre im Beirat für Fragen der Inneren Führung der Bundeswehr oder lokal im Ortsverein Friesenheim, um nur wenige Stationen herauszugreifen: Klaus Beck hat sich immer für die Menschen eingesetzt,“ beschreibt ihn Julia May, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion. „Wir sind ihm für all sein Engagement und Wirken von Herzen dankbar.“

„Wir haben mit ihm nicht nur eine herausragende Persönlichkeit verloren, die zu Recht mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, sondern auch einen streitbaren Genossen und Freund,“ erläutert Eva Kraut, Vorsitzende der SPD-Ortsbeiratsfraktion und des SPD-Ortsvereins Friesenheim, weiter. „Er wird nicht vergessen werden. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm verbunden waren.“

Die Trauerfeier wird am Freitag, den 17. April 2026 um 11:00 Uhr auf dem Hauptfriedhof Ludwigshafen, Bliesstraße 10 stattfinden. Ganz im Sinne von Klaus, bitten seine Angehörigen anstelle von Kranzspenden um eine Unterstützung an Amnesty International oder Pro Familia Ludwigshafen.

Quelle SPD-Stadtverband und SPD-Stadtratsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 10:23