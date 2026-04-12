Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckr – Angriff in der Innenstadt: Unbekannter schlägt Mann und durchsucht Taschen – In der Ludwigshafener Innenstadt ist es am Freitagabend (10.04.2026) zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann gegen 21:00 Uhr in der Bismarckstraße von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und nach Geld gefragt. Als der Geschädigte dies verneinte, schlug ihm der Täter unvermittelt ins Gesicht.

Im Anschluss durchsuchte der Angreifer die Taschen des Mannes, konnte jedoch nichts erbeuten. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

ca. 1,70 Meter groß

kurze, dunkelbraune Haare

kein Bart

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 18:28