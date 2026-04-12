Ludwigshafen – Chaos, Charme und Cappuccino: „Das Kaffeehaus“ erobert den Pfalzbau

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Tilman Gerschs ins Ludwigshafener Ambiente verlegte Inszenierung von Carlo Goldonis Komödie Das Kaffeehaus ist am Donnerstag, 23.4. und am Freitag, 24.4. um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 25.4.2026 um 14.30 Uhr nochmals auf den Pfalzbau-Bühnen zu sehen..

Im Mittelpunkt der turbulenten Handlung steht der junge Ridolfo, der sich mit der Eröffnung einer Kaffeebar seinen Lebenstraum erfüllt. Fairer Kaffee, günstige Preise und ein stets freundlicher Service sollen einen angenehmen Aufenthalt im Lokal garantieren und dem Wirt ein auskömmliches Leben ermöglichen. Leider hat Ridolfo nicht mit seinen schwierigen Nachbarn gerechnet, die in nächster Umgebung ein Spielcasino, Nagelstudios und 1-Euro-Shops betreiben und so für ein illustres Publikum sorgen. So hat Ridolfo alle Hände voll damit zu tun, Streit zu schlichten, das Recht zu verteidigen, Frauen zu trösten, Männer vor dem Untergang zu bewahren und nebenbei auch noch Kaffee zu servieren.

Der liebenswerte Ridolfo, der sich mit aller Kraft gegen die menschlichen Abgründe seiner Besucher und Nachbarinnen zur Wehr setzt, wird mit Charme und Chuzpe von der jungen Schauspielerin Josephine Thiesen gespielt, die auch souverän in sämtliche weitere weibliche Rollen des Stücks schlüpft. Daneben agieren Rainer Kühn, Mohammad Nick Nayeri, Jörg Malchow und Stefan Schießleder mit Sinn für die köstlichen Verwicklungen und den deftigen Humor. Die Ausstattung der Aufführung entwarf Petra Straß, die Live-Musik stammt von Frank Rosenberger. Die Inszenierung wurde dramaturgisch begleitet durch Barbara Wendland. Regisseur Tilman Gersch sorgt mit originellen Regieeinfällen und viel Situationskomik für einen abwechslungsreichen und amüsanten Abend und zeigt mit einem Augenzwinkern Figuren, die einem irgendwie bekannt vorkommen.

Preise 45 € / 38 € / 31 € / 24 €, Kartentelefon 0621/504

Theater im Pfalzbau

Berliner Straße 30

D – 67059 Ludwigshafen

Quelle Theater im Pfalzbau

Foto-Quelle Das Kaffeehaus © Alen Ljubic

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 09:42