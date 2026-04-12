  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

08475
12.04.2026, 12:18 Uhr

Ludwigshafen – BASF-Berufe entdecken beim Infotag 2026 am 18. April 2026

08475
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Ausbildung, Duales Studium, Startprogramm oder Quereinstieg: Am Samstag, den 18. April, öffnet BASF am Standort Ludwigshafen wieder seine Pforten und bietet viele Möglichkeiten, um sich über die vielfältigen Jobs und Berufe zu informieren. Auf dem Programm stehen Info-Stände, Vorträge, Mitmach-Stationen – und eine Live-Performance von Rapper Rico Montero.

Live-Programm: Der Jugendmotivationsredner und Rapper Rico Montero performt live auf dem Infotag und macht die beruflichen Chancen bei BASF interaktiv erlebbar. Los geht es um 9:15 Uhr und 12:00 Uhr mit seinem Programm „Dein Weg. Dein Flow. Dein Beat. – Entscheidend ist, was in dir steckt! Finde deinen Rhythmus.”

Erstmal orientieren: Wer noch viele Fragezeichen bei der Richtung der Berufswahl im Kopf hat, kann sich am zentralen Info-Stand einen Orientierungsplan nach den eigenen Interessen und Stärken zusammenstellen.
Bewerben für 2026 und 2027: Früh sein lohnt sich: Mit dem Infotag startet die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart 2027 – dafür gerne direkt die Bewerbungsunterlagen mitbringen. Oder noch einen der letzten Ausbildungsplätze, wie zum Beispiel für den Chemikanten oder in den Berufsfeldern Elektrotechnik sowie Gastronomie und Hotel, für 2026 sichern.

Quereinstieg wagen: Bereits eine abgeschlossene Erstausbildung in der Tasche oder Erfahrung in der Produktion, aber auf der Suche nach etwas Neuem? Dann bietet der Infotag die Möglichkeit sich über den Quereinstieg in die Produktion zu informieren und direkt zu bewerben.
Mitmachen statt Zuschauen: An verschiedenen Stationen können die Gäste aktiv teilnehmen und die Berufe praktisch kennenlernen. Zum Beispiel indem sie einen Rohrleitungsverlauf montieren oder ein eigenes Namensschild aus Aluminium anfertigen.

Experten erklären: Ausbilderinnen und Ausbilder schildern in verschiedenen Vorträgen die Inhalte der Ausbildungsberufe – Fragen sind immer willkommen! Mit dem Schnuppertest in Kurzform bekommen Interessierte einen Einblick, wie ein Test abläuft.
Mehr als nur Ausbildung: Die Experten der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Fachstelle Schwerbehinderung und der pronova BKK freuen sich auf die Besucher an ihren Info-Ständen. Auch die Initiative #basfgaming, die Mitarbeitende vernetzt, die auf digitalen Plattformen im E-Sport aktiv sind, ist vor Ort.

Außenbereich: Hoch hinaus geht es mit der Werkfeuerwehr der BASF – Besuchende können im Außenbereich mit dem Teleskopmast die Aussicht über das Werksgelände genießen. Für Stärkung zwischendurch sorgen eine Bäckerei und ein Foodtruck.

Hinweis für die Besuchenden:

Der Eintritt ist kostenlos. Alle Besuchenden müssen einen Personalausweis mitbringen. Kinder ab 6 Jahren sind herzlich willkommen. Weitere Informationen sowie das vollständige Programm finden Sie unter www.basf.com/ausbildung.

Foto: BASF
Quelle: BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 12:18

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    7 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    5 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Klaviermusik am Nachmittag mit Seongyoon An
    Ludwigshafen – Bloch Zentrum „Die hörbare Welt“ – Nachmittagskonzert mit Seongyoon An am Klavier und Ausstellungsbesuch
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    5 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      