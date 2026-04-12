Ludwigshafen – BASF-Berufe entdecken beim Infotag 2026 am 18. April 2026



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Ausbildung, Duales Studium, Startprogramm oder Quereinstieg: Am Samstag, den 18. April, öffnet BASF am Standort Ludwigshafen wieder seine Pforten und bietet viele Möglichkeiten, um sich über die vielfältigen Jobs und Berufe zu informieren. Auf dem Programm stehen Info-Stände, Vorträge, Mitmach-Stationen – und eine Live-Performance von Rapper Rico Montero.

Live-Programm: Der Jugendmotivationsredner und Rapper Rico Montero performt live auf dem Infotag und macht die beruflichen Chancen bei BASF interaktiv erlebbar. Los geht es um 9:15 Uhr und 12:00 Uhr mit seinem Programm „Dein Weg. Dein Flow. Dein Beat. – Entscheidend ist, was in dir steckt! Finde deinen Rhythmus.”

Erstmal orientieren: Wer noch viele Fragezeichen bei der Richtung der Berufswahl im Kopf hat, kann sich am zentralen Info-Stand einen Orientierungsplan nach den eigenen Interessen und Stärken zusammenstellen.

Bewerben für 2026 und 2027: Früh sein lohnt sich: Mit dem Infotag startet die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart 2027 – dafür gerne direkt die Bewerbungsunterlagen mitbringen. Oder noch einen der letzten Ausbildungsplätze, wie zum Beispiel für den Chemikanten oder in den Berufsfeldern Elektrotechnik sowie Gastronomie und Hotel, für 2026 sichern.

Quereinstieg wagen: Bereits eine abgeschlossene Erstausbildung in der Tasche oder Erfahrung in der Produktion, aber auf der Suche nach etwas Neuem? Dann bietet der Infotag die Möglichkeit sich über den Quereinstieg in die Produktion zu informieren und direkt zu bewerben.

Mitmachen statt Zuschauen: An verschiedenen Stationen können die Gäste aktiv teilnehmen und die Berufe praktisch kennenlernen. Zum Beispiel indem sie einen Rohrleitungsverlauf montieren oder ein eigenes Namensschild aus Aluminium anfertigen.

Experten erklären: Ausbilderinnen und Ausbilder schildern in verschiedenen Vorträgen die Inhalte der Ausbildungsberufe – Fragen sind immer willkommen! Mit dem Schnuppertest in Kurzform bekommen Interessierte einen Einblick, wie ein Test abläuft.

Mehr als nur Ausbildung: Die Experten der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Fachstelle Schwerbehinderung und der pronova BKK freuen sich auf die Besucher an ihren Info-Ständen. Auch die Initiative #basfgaming, die Mitarbeitende vernetzt, die auf digitalen Plattformen im E-Sport aktiv sind, ist vor Ort.

Außenbereich: Hoch hinaus geht es mit der Werkfeuerwehr der BASF – Besuchende können im Außenbereich mit dem Teleskopmast die Aussicht über das Werksgelände genießen. Für Stärkung zwischendurch sorgen eine Bäckerei und ein Foodtruck.

Hinweis für die Besuchenden:

Der Eintritt ist kostenlos. Alle Besuchenden müssen einen Personalausweis mitbringen. Kinder ab 6 Jahren sind herzlich willkommen. Weitere Informationen sowie das vollständige Programm finden Sie unter www.basf.com/ausbildung.

Foto: BASF

Quelle: BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 12:18